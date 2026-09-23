ORF streicht beliebte Sendungen: Diese Formate verschwinden 2027

Beim ORF wird 2027 kräftig der Rotstift angesetzt und das werden auch die Zuschauer merken. Gleich mehrere bekannte Formate fallen weg. Selbst hinter der Zukunft der „Millionenshow“ steht ein Fragezeichen.

Wer regelmäßig am Vorabend ORF 1 einschaltet, muss sich im kommenden Jahr umgewöhnen. Der ORF steht 2027 vor einem Sparauftrag von 93 Millionen Euro. Allein in der Programmdirektion sollen gegenüber dem Vorjahr zwischen 25 und 30 Millionen Euro eingespart werden. Das bleibt nicht ohne Folgen für das Fernsehprogramm. Besonders deutlich wird das ausgerechnet bei Sendungen, die derzeit noch regelmäßig im Programm zu sehen sind: „Smart 10“ und „Q1“ werden eingestellt. Auch das werktägliche „ZIB Magazin“ in seiner bisherigen Form fällt weg. Der ORF selbst bestätigt diese Einschnitte bei seiner Programmpräsentation für 2026/27.

Zwei bekannte Quizsendungen fallen weg

Aktuell gehören „Smart 10“ und „Q1“ noch fest zum Vorabend von ORF 1. „Smart 10“ läuft derzeit gegen 17.55 Uhr, anschließend folgt „Q1“. 2027 ist damit Schluss. Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz erklärte, dass man angesichts der notwendigen Einsparungen Prioritäten setzen müsse. Österreichische Fiction, Kultur und Dokumentationen sollen dabei gegenüber den Quizformaten Vorrang bekommen. Auch das „ZIB Magazin“, das derzeit werktags nach „Sport Aktuell“ ausgestrahlt wird, wird in dieser Form eingestellt.

Wie lange bleibt die „Millionenshow“?

Noch nicht endgültig entschieden ist die Zukunft eines der bekanntesten ORF-Quizformate, 5 Minuten hat bereits berichtet: Vor dem Aus? Millionenshow könnte 2027 eingestellt werden. Die „Millionenshow“ mit Armin Assinger ist laut ORF jedenfalls bis zur Sommerpause 2027 gesichert. Was danach passiert, wird die kommende ORF-Führung entscheiden. Damit ist die Sendung nicht eingestellt, ihre langfristige Zukunft bleibt derzeit aber offen. Bei den Sparüberlegungen spielen laut Groiss-Horowitz unter anderem die Möglichkeiten eine Rolle, Inhalte neben dem linearen Fernsehen auch im Streaming längerfristig zu nutzen.

©ORF Die „Millionenshow“ mit Armin Assinger ist laut ORF jedenfalls bis zur Sommerpause 2027 gesichert. Was danach passiert, wird die kommende ORF-Führung entscheiden.

Trotz Sparprogramm kommen neue Sendungen

Während an einer Stelle gestrichen wird, baut der ORF sein Angebot an anderer Stelle um. Geplant ist etwa ein neues tägliches Sportformat mit dem Arbeitstitel „Sport 20“. Dabei soll nicht nur Spitzensport vorkommen, sondern auch dem österreichischen Breitensport mehr Platz eingeräumt werden. Auch Fans österreichischer Serien und Filme bekommen weiterhin Nachschub. „Kommissar Rex“ erhält neue Folgen, ebenso werden unter anderem „Soko Linz“, „Soko Donau“, „Schnell ermittelt“ und „Blind ermittelt“ fortgeführt. Die Blackout-Serie „Alles finster“ bekommt eine zweite Staffel. Eine Premiere steht mit „Pflegeleicht“ bevor: Die neue Krankenhausserie dreht sich um junge Menschen in Pflegeberufen. Im Unterhaltungsbereich kehren außerdem die „Dancing Stars“ zurück.

Neues Duo beim österreichischen „Tatort“

Eine große Veränderung gibt es außerdem beim österreichischen „Tatort“. Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer verabschieden sich als Ermittlerduo. Ihre Nachfolge treten Laurence Rupp und Miriam Fussenegger an. Zwei Folgen mit dem neuen Duo wurden laut ORF bereits gedreht. Auch Thomas Stipsits bekommt eine auffällige Rolle: Im Film „Size does matter“ verkörpert er René Benko.