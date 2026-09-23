Whatsapp-Warnung: Wenn die Nachricht vom Kumpel zur Falle wird

Es beginnt ganz harmlos mit einer Nachricht eines bekannten Kontakts aus dem eigenen Telefonbuch: „Hallo, könntest du bitte für Lina abstimmen? Sie ist die Tochter von engen Freunden von mir, und dieser Sieg ist für ihre Familie sehr wichtig! Es geht um ein Stipendium für ihre Ausbildung. Vielen, vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung!“ Dazu wird ein Link zu einer vermeintlichen Abstimmungsseite mitgeschickt Genau diese Nachricht erhielt kürzlich ein Leser von 5 Minuten. Weil die Nachricht von einem Bekannten stammte, schöpfte er keinerlei Verdacht. „Ich dachte mir, hier vote ich für seine Tochter – gerne mache ich sowas“, schildert der betroffene Leser im Gespräch mit 5 Minuten. Doch damit tappte er direkt in die Falle.

In Sekunden war der Account gekapert

Nach dem Klick auf den Link landete der Leser auf einer gefälschten Website. Um für das Mädchen abzustimmen, musste er seine Telefonnummer eingeben und sich anschließend über einen Code verifizieren. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Mit der Eingabe des Verifizierungscodes verknüpfte er unwissentlich das Smartphone der Betrüger als „verbundenes Gerät“ mit seinem eigenen WhatsApp-Konto. In Sekunden hatten die Kriminellen die vollständige Kontrolle übernommen.

Live dabei, wie der eigene Account spamt

Kaum hatten die Betrüger Zugriff, nutzten sie das Vertrauensverhältnis zu allen Kontakten im Telefonbuch des Lesers schamlos aus. Der Betroffene musste tatenlos zusehen, wie sein eigener Account plötzlich missbraucht wurde: „Die Betrüger haben erst später angefangen, meine Kontakte zu spamen. Ich war ja live dabei, weil ich gesehen habe, was ich alles vermeintlich verschickt habe“, berichtet der Leser fassungslos. An sein gesamtes Telefonbuch schickten die Kriminellen umgehend folgende Nachricht: „Hallo, könntest du mir vielleicht 780 Euro leihen? Ich habe Überweisungsbeschränkungen, muss aber per Sofortüberweisung meinen Zahnarzt bezahlen. Ich werde dir das Geld innerhalb einer Stunde zurückzahlen.“ Kurz darauf folgte direkt die Aufforderung: „Könntest du bitte eine Sofortüberweisung an die IBAN des Zahnarztes vornehmen?“

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Diese fiese Masche erzeugt Zeitdruck

Hier versuchen die Täter, über künstlich erzeugten Zeitdruck und emotionale Notlagen rasch an Geld zu kommen. „Hier wird mit einer fiesen Masche gearbeitet – unvorstellbar, wie schnell das geht“, warnt der 5 Minuten-Leser eindringlich. Wer in so einem Moment nicht zum Hörer greift, um beim Absender persönlich nachzufragen, verliert im schlimmsten Fall hunderte Euro an ein ausländisches Betrüger-Konto.

Wie Sie sich vor der Masche schützen: Niemals Verifizierungscodes weitergeben: Kein seriöses Gewinnspiel und keine echte Abstimmung verlangt jemals eine Bestätigung via WhatsApp-Code oder QR-Code-Verknüpfung.

Kein seriöses Gewinnspiel und keine echte Abstimmung verlangt jemals eine Bestätigung via WhatsApp-Code oder QR-Code-Verknüpfung. Misstrauisch bei Notfällen: Wenn Freunde oder Verwandte plötzlich per WhatsApp um Geld oder Sofortüberweisungen bitten – egal aus welchem Grund –, rufen Sie die Person immer direkt über das normale Telefonnetz an und haken Sie nach.

Wenn Freunde oder Verwandte plötzlich per WhatsApp um Geld oder Sofortüberweisungen bitten – egal aus welchem Grund –, rufen Sie die Person immer direkt über das normale Telefonnetz an und haken Sie nach. Links prüfen: Dubiose Webadressen (wie z. B. Endungen mit .eu.cc, .biz.id etc.) sind ein klares Alarmsignal.

Was tun, wenn das eigene WhatsApp-Konto gehackt wurde? Sofort verknüpfte Geräte trennen: Öffnen Sie WhatsApp Einstellungen Verknüpfte Geräte. Trennen Sie dort sofort alle unbekannten Sitzungen und Geräte. Umfeld warnen: Informieren Sie Ihre Kontakte umgehend über andere Wege (Anruf, SMS, Social Media) darüber, dass Ihr Account gehackt wurde und keine Geldüberweisungen getätigt werden sollen. Konto neu verifizieren: Wenn Sie ausgesperrt wurden, melden Sie sich erneut bei WhatsApp mit Ihrer Telefonnummer an und geben Sie den SMS-Code ein, um die Kriminellen herauszuwerfen. Anzeige erstatten: Sollte bereits ein finanzieller Schaden entstanden sein, sichern Sie Screenshots des Chatverlaufs und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 12:36 Uhr aktualisiert