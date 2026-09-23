Minus 4,4 Grad: Hier war es in der Nacht auf Mittwoch am kältesten

Ende September sinken die Temperaturen in der Nacht bereits unter den Gefrierpunkt. In Manchen Regionen rutschte das Thermometer in der Nacht vom 22. auf auf den 23. September aber um Einiges weiter nach unten. Die tiefsten Werte wurden dabei laut Ubimet im niederösterreichischen Freiwald gemessen, konkret in Schwarzenau mit frostigen Minus 4,4 Grad Celsius. Aber auch in einigen Alpentälern ging es in der Nacht auf Mittwoch unter die Null-Grad-Marke. Auch in den kommenden Nächten bleibt es weiterhin frisch mit anhaltender Gefahr von leichtem Boden- und Luftfrost.

©Ubimet

Schwarzenau im Freiwald: Einer der kältesten Messpunkte Österreichs

Schwarzau ist eine ehemalige Holzfällersiedlung im oberen Waldviertel, gelegen auf etwa 800 Metern Seehöhe direkt an der Grenze zu Böhmen. Der von feuchten Moorwiesen und grünen Granitfelsen geprägte Ort im Freiwald weist eine geografische Besonderheit auf: Durch die kesselförmige Geländestruktur sammeln sich dort rasch schwere Kaltluftmassen. Diese sogenannten „Kaltluftseen“ sorgen dafür, dass die Temperaturen hier extrem schnell absinken. Bereits vom 22. auf den 23. August mit Minus 0,2 Grad wurde hier die erste Frostnacht gemessen.