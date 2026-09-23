Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine frau mit schal und frost im hintergrund.
Der erste Wintergruß Ende September: In der Nacht zum 23. September sanken die Temperaturen regional bereits kräftig unter den Gefrierpunkt.
Österreich
23/09/2026
Frostig

Minus 4,4 Grad: Hier war es in der Nacht auf Mittwoch am kältesten

Ein Hauch von Winter zog am heutigen Mittwochmorgen durch Teile Österreichs. An etlichen Wetterstationen sanken die Temperaturen spürbar ab.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ende September sinken die Temperaturen in der Nacht bereits unter den Gefrierpunkt. In Manchen Regionen rutschte das Thermometer in der Nacht vom 22. auf auf den 23. September aber um Einiges weiter nach unten. Die tiefsten Werte wurden dabei laut Ubimet im niederösterreichischen Freiwald gemessen, konkret in Schwarzenau mit frostigen Minus 4,4 Grad Celsius. Aber auch in einigen Alpentälern ging es in der Nacht auf Mittwoch unter die Null-Grad-Marke. Auch in den kommenden Nächten bleibt es weiterhin frisch mit anhaltender Gefahr von leichtem Boden- und Luftfrost.

auf dem bild von 5min.at sieht man eine grafik von ubimet.
©Ubimet

Schwarzenau im Freiwald: Einer der kältesten Messpunkte Österreichs

Schwarzau ist eine ehemalige Holzfällersiedlung im oberen Waldviertel, gelegen auf etwa 800 Metern Seehöhe direkt an der Grenze zu Böhmen. Der von feuchten Moorwiesen und grünen Granitfelsen geprägte Ort im Freiwald weist eine geografische Besonderheit auf: Durch die kesselförmige Geländestruktur sammeln sich dort rasch schwere Kaltluftmassen. Diese sogenannten „Kaltluftseen“ sorgen dafür, dass die Temperaturen hier extrem schnell absinken. Bereits vom 22. auf den 23. August mit Minus 0,2 Grad wurde hier die erste Frostnacht gemessen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at