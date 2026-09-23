Neue Spritpreisbremse ab Oktober: So viel Entlastung soll sie bringen

Nach den jüngsten spürbaren Preisanstiegen bei Benzin und Diesel greift die Regierung wieder ein: Ab Oktober wird die Spritpreisbremse in einer erweiterten Fassung neu aufgelegt. Die Maßnahme ist vorerst auf zwei Monate befristet.

Der neue Eingriff übertrifft die bisherigen Maßnahmen deutlich. Das erste Preispaket vom März zielte noch auf eine Vergünstigung von rund zehn Cent je Liter ab.

Der neue Eingriff übertrifft die bisherigen Maßnahmen deutlich. Das erste Preispaket vom März zielte noch auf eine Vergünstigung von rund zehn Cent je Liter ab.

Tanken soll in Österreich wieder günstiger werden – darüber ist sich auch die Regierung einig. Die Bundesregierung stärkt den Eingriff in die heimischen Spritpreise daher deutlich und reaktiviert die Spritpreisbremse. Im Oktober und November sinken die Kosten an Österreichs Tankstellen um 12,2 Cent pro Liter. Diese Vergünstigung wird unter anderem von den Mineralölkonzernen mitfinanziert.

Höhere Ersparnis als bisher

Damit fällt die Ersparnis für Autofahrer um ein Vielfaches höher aus als bisher: Während der Rabatt im September lediglich 1,9 Cent pro Liter betrug, sinkt der Preis nun um mehr als zwölf Cent. Die Reduzierung setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen: Neben einer Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent und einer Deckelung der Konzernmargen um 3,5 Cent bringt auch der dadurch geringere Mehrwertsteueranteil einen Preisvorteil. Unter dem Strich ergibt sich so eine Gesamtersparnis von 12,2 Cent pro Liter.

©5 Minuten Die Spritpreise waren zuletzt wieder immens angestiegen.

Babler: „Lassen nicht zu, dass die hohen Preise durch die Wirtschaft rauschen“

„Wir lassen nicht zu, dass die hohen Treibstoffpreise durch die Wirtschaft und die Haushalte rauschen“, sprach sich auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gegenüber der APA für die Spritpreisbremse aus. Für Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sei es das Gebot der Stunde, „diese Preisspitzen gezielt zu dämpfen, ohne gleichzeitig die Versorgungssicherheit und den Wettbewerb zu gefährden.“ Auch die sogenannte Margenbegrenzung kommt wieder zum Einsatz, nachdem sie seit dem Frühjahr ausgesetzt war. Sie verpflichtet Raffinerien und Sprithändler in Österreich dazu, ihre Gewinnspannen einzuschränken. Dieser Abschlag passt sich an die aktuellen Großhandelspreise Treibstoff an.

Gilt vorerst nur für Oktober und November

Die erweiterte Spritpreisbremse gilt vorerst befristet für Oktober und November 2026. Wie die Regelung im Dezember aussieht, entscheidet die Bundesregierung je nach weltweiter Preisentwicklung und internationaler Lage neu. Hauptgrund für das staatliche Eingreifen sind die jüngsten Preissprünge an den Zapfsäulen, die vor allem durch geopolitische Konflikte im Nahen Osten und die angespannte Lage an der handelskritischen Meerenge Bab al-Mandab ausgelöst wurden.

Rund 5 Euro weniger pro Tankfüllung

Nach Berechnung von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bringt die erweiterte Preisbremse Familien und Pendlern rund fünf Euro Ersparnis pro Tankfüllung (4,88 Euro bei 40 Litern bzw. 6,10 Euro bei 50 Litern). Der Staat greift damit deutlich entschlossener ein als noch im März, als ein ähnliches Maßnahmenpaket lediglich rund zehn Cent Rabatt pro Liter vorsah.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert