5,9 Millionen Euro Passiva: So will LILIHILL die Insolvenz bewältigen

Über die LILIHILL Capital Group GmbH wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Laut Schuldnerangaben stehen Passiva von rund 5,9 Millionen Euro im Raum.

: Über die LILIHILL Capital Group GmbH wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Laut Schuldnerangaben betragen die Passiva rund 5,9 Millionen Euro.

: Über die LILIHILL Capital Group GmbH wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Laut Schuldnerangaben betragen die Passiva rund 5,9 Millionen Euro.

Über das Vermögen der LILIHILL Capital Group GmbH mit Sitz in Wien wurde am heutigen Mittwoch am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das teilte der KSV1870 mit. Die Gesellschaft ist Teil der LILIHILL Capital Group und fungiert innerhalb der Gruppe als Holding-, Beteiligungs- und Steuerungsgesellschaft. Nach Angaben der Schuldnerin belaufen sich die Passiva auf rund 5,9 Millionen Euro. Diese und weitere Angaben konnten vom KSV1870 aufgrund der kurzen Zeit bislang noch nicht überprüft werden.

Verzögerte Rückflüsse als Grund genannt

Als Ursachen für die Insolvenz nennt die Schuldnerin laut KSV1870 unter anderem Verzögerungen bei erwarteten Rückflüssen aus Projekten. Darüber hinaus sollen diverse Bürgschafts- und Zahlerhaftungen zur finanziellen Situation beigetragen haben. Die Gesellschaft ist innerhalb der Unternehmensgruppe insbesondere mit der Verwaltung, Koordination, Finanzierung, Sicherung und Verwertung von Beteiligungen, Projektgesellschaften, Forderungen und weiteren Vermögenswerten befasst.

Gläubiger sollen 100 Prozent erhalten

LILIHILL beabsichtigt laut den vorliegenden Angaben, das Unternehmen zu sanieren. Dafür wurde den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 100 Prozent angeboten. Dem Plan zufolge sollen zunächst 35 Prozent binnen 90 Tagen nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans bezahlt werden. Die übrigen 65 Prozent sollen binnen 180 Tagen folgen. Ob dieser Plan tatsächlich umgesetzt werden kann, muss allerdings erst geprüft werden. „Der angebotene Sanierungsplan sieht grundsätzlich eine gänzliche Befriedigung der Insolvenzgläubiger vor. Der Sanierungsverwalter wird jedoch zu prüfen haben, ob die angebotene Sanierungsplanquote auch tatsächlich erfüllt werden kann“, erklärt Alexander Greifeneder vom KSV1870.

Forderungen können bis November angemeldet werden

Zum Sanierungsverwalter wurde Mag. Dr. Arno Maschke bestellt. Die erste Gläubigerversammlung ist für den 5. Oktober 2026 angesetzt. Die allgemeine Prüfungs- und Berichtstagsatzung soll am 23. November stattfinden, die Sanierungsplantagsatzung am 14. Dezember. Gläubiger können ihre Insolvenzforderungen laut KSV1870 bis spätestens 9. November 2026 anmelden. Die Angaben zu Passiva, Insolvenzursachen und Sanierungsabsichten beruhen auf Angaben der Schuldnerin beziehungsweise den Informationen des KSV1870.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 17:27 Uhr aktualisiert