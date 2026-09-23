„Love Nut Hate“ kommt nach Österreich: Diese Geschichte steckt hinter dem neuen Eis

Sweet Cream, Pistaziensauce und knusprige Keksstückchen: Ben & Jerry’s bringt mit „Love Nut Hate“ eine neue Sorte nach Österreich – hinter der deutlich mehr als nur Eis steckt.

Eine neue Sorte zieht in Österreichs Tiefkühlregale ein: Ben & Jerry’s bringt „Love Nut Hate“ auf den heimischen Markt. Geschmacklich setzt die Kreation auf Sweet-Cream-Eiscreme, Pistaziensauce und Knusperkeksstückchen. Doch bei der Entwicklung stand nicht nur die Frage nach dem Geschmack im Mittelpunkt. Die Sorte wurde gemeinsam mit sechs Unternehmerinnen und Unternehmern mit Fluchterfahrung entwickelt. Für Ben & Jerry’s ist es bereits die zweite in Österreich erhältliche Eissorte, die auf diese Weise entstanden ist.

Warum ausgerechnet Pistazie?

Entwickelt wurde „Love Nut Hate“ gemeinsam mit der britischen Organisation TERN – The Entrepreneurial Refugee Network. Das Sozialunternehmen unterstützt Menschen mit Fluchtgeschichte dabei, Geschäftsideen umzusetzen und eigene Unternehmen aufzubauen. Auch persönliche Geschichten der sechs Beteiligten flossen in die neue Sorte ein. Mitentwicklerin Heela brachte etwa ihre afghanischen Wurzeln ein: In der afghanischen Kultur gilt die Pistazie laut Ben & Jerry’s als „grünes Gold“ und wurde so zu einem Teil der Kreation. Mitentwickler Anil wiederum unterstützt neu angekommene geflüchtete Familien und bringt Menschen unterschiedlicher Gemeinschaften zusammen. Seine Erfahrungen hätten die Botschaft hinter dem Namen „Love Nut Hate“ mitgeprägt.

„So viel mehr als nur Eis“

Auch Mitentwicklerin Alla Aslewid verbindet Pistazien mit gemeinsamen Momenten. „Was ich an Love Nut Hate besonders mag, ist die Geschichte hinter jedem Löffel Eis“, erzählt sie. Pistazien verbinde sie seit jeher mit Familienfesten und dem Teilen schöner Momente. Diese Erfahrung habe sich auch während der Entwicklung gezeigt: „Diese gemeinsame Kreation ist so viel mehr als nur Eis. Sie zeigt, wie ein vertrauter Geschmack Neugier wecken, Gespräche anstoßen und Menschen miteinander verbinden kann.“

Zusammenarbeit läuft seit 2017

Ben & Jerry’s und TERN arbeiten bereits seit 2017 im Rahmen des sogenannten UP Collective-Programms zusammen. Dabei erhalten Teilnehmer Mentoring und Schulungen unter anderem in Produktentwicklung, Marketing und Kommunikation. 2021 kam die „Ice Cream Design Challenge“ hinzu. Dabei fließen die Erfahrungen der beteiligten Unternehmer direkt in die Entwicklung neuer Eissorten ein. Auf diesem Weg entstand zuvor bereits „Sunny Honey Home“ TERN zählt nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 560 Gründerinnen und Gründer in seiner Community. Unterstützt werden sie von über 200 Branchenexperten, Unternehmern und Beratern.

Teil der Erlöse wird weitergegeben

Die Einführung von „Love Nut Hate“ ist Teil der sogenannten Social Mission von Ben & Jerry’s. Die Marke will damit nach eigenen Angaben ein Zeichen für Zusammenhalt, Teilhabe und eine inklusive Gesellschaft setzen. Ein Teil der Erlöse der neuen Sorte soll an Partnerorganisationen gehen, die Menschen mit Fluchtgeschichte bei Teilhabe und Selbstständigkeit unterstützen. Wie hoch dieser Anteil konkret ausfällt, geht aus der vorliegenden Aussendung allerdings nicht hervor.