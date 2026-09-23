Lotto-Ziehung am 23. September: Diese Zahlen wurden gezogen

Aus dem Lotto Jackpot, der bei der Bonus-Ziehung am Freitag eingetreten ist, ist am Sonntag ein Doppeljackpot geworden, denn es hat erneut keinen Sechser gegeben.

Damit geht es bei den „sechs Richtigen“ am heutigen Mittwoch (23. September) um rund 2 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl ist am Sonntag ebenfalls ein Jackpot auf dem Spiel gestanden, und hier waren zwei Spielteilenehmer:innen erfolgreich. Dieser Jackpot wurde einmal in Wien und einmal in Tirol geknackt. Beide Gewinner:innen waren per Normalschein erfolgreich und erhalten jeweils rund 75.700 Euro. Unter allen Lotto Tipps der Ziehungen von 9. bis 20. September wurden anlässlich des 40. Geburtstages von Lotto 40 mal 40.000 Euro in Gold verlost. Die gewinnbringenden Quittungsnummern finden sich u.a. auf win2day, in allen Anahmestellen sowie im ORF Teletext auf Seite 721.

LottoPlus

Bei LottoPlus sind Sechser ebenfalls ausgeblieben, und zwar bei beiden Ziehungen. Damit wurden die Gewinnsummen wieder jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Somit gab es einmal 47 und einmal 46 Gewinne zu jeweils rund 2.900 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Runde am Mittwoch geht es dann pro Ziehung im ersten Rang um rund 100.000 Euro.

Joker

Beim Joker lockte am Sonntag ein Doppeljackpot, und diese Chance ließen sich zwei Niederösterreicher:innen nicht entgehen. Sie hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quicktipp-Quittungen, entschieden sich dazu für das „Ja“ zum Joker und gewannen somit jeweils rund 241.500 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderierte Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von , Sonntag, 20. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 16. September 2026, gezogen: Lotto : 37, 15, 14, 17, 2, 28; Zusatzzahl: 42

: 37, 15, 14, 17, 2, 28; Zusatzzahl: 42 LottoPlus, 1. Ziehung : 44, 41, 27, 16, 11, 39

: 44, 41, 27, 16, 11, 39 LottoPlus, 2. Ziehung : 12, 23, 18, 14, 43, 16

: 12, 23, 18, 14, 43, 16 Joker: 2, 1, 6, 5, 2, 9 alle Angaben ohne Gewähr