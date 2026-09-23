Zeitumstellung 2026: Vor oder zurück? Alle Infos auf einen Blick

Zweimal im Jahr stellt sich dieselbe Frage: vor oder zurück? Ende Oktober endet in Österreich wieder die Sommerzeit. Wann genau die Uhren umgestellt werden und ob wir dadurch eine Stunde länger schlafen können.

Es dauert noch einige Wochen, doch Ende Oktober ist es wieder so weit: In Österreich werden die Uhren umgestellt. In der Nacht auf Sonntag, den 25. Oktober 2026, endet die Sommerzeit. Grundlage dafür ist die EU-Regelung, wonach die Mitgliedstaaten am letzten Sonntag im Oktober zur Normalzeit zurückkehren.

Zeitumstellung 2026: Wird die Uhr vor- oder zurückgestellt?

Im Herbst geht es eine Stunde zurück. In Österreich werden die Uhren in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit beginnt wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), häufig auch Winterzeit genannt. Für Langschläfer gibt es damit eine gute Nachricht: Die Nacht ist theoretisch eine Stunde länger. Eine einfache Eselsbrücke hilft dabei, sich die Richtung zu merken: Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst stellt man sie wieder zurück.

Welche Uhren stellen sich automatisch um?

Bei vielen Geräten müssen wir mittlerweile gar nichts mehr machen. Smartphones und andere Geräte, die ihre Zeit automatisch über das Mobilfunknetz oder Internet beziehen, wechseln üblicherweise selbstständig auf die neue Uhrzeit. Anders kann es bei klassischen Armband- und Wanduhren sowie bei Backöfen, Mikrowellen oder älteren Geräten und Fahrzeugen aussehen. Hier lohnt sich am Sonntagmorgen ein kurzer Blick auf die Uhr.

Warum gibt es die Zeitumstellung noch?

Eigentlich sollte die halbjährliche Zeitumstellung in der Europäischen Union längst Geschichte sein. Die EU-Kommission legte bereits 2018 einen Vorschlag für ein Ende der zweimal jährlichen Umstellung vor. Das Europäische Parlament sprach sich 2019 dafür aus, die Zeitumstellung zu beenden. Umgesetzt wurde das Vorhaben allerdings nicht. Im Rat gibt es bis heute keine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten. Eine endgültige Entscheidung und ein Zeitplan fehlen weiterhin. Deshalb bleibt das bisherige System bestehen. Dass sich daran kurzfristig nichts ändert, zeigt auch eine aktuelle Mitteilung der EU-Kommission: Darin sind bereits die Termine für Beginn und Ende der Sommerzeit für die Jahre 2027 bis 2031 festgelegt.

Wann wird 2027 umgestellt?

Auch im kommenden Jahr geht es weiter: 2027 beginnt die Sommerzeit am Sonntag, 28. März, und endet am Sonntag, 31. Oktober. Bis dahin heißt es also weiterhin zweimal jährlich: Im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.