Nach Dürre und Ernteausfällen: Bauern sollen mit 140 Millionen Euro entlastet werden

Nach den Ernteausfällen durch die heurige Dürre sollen landwirtschaftliche Betriebe finanziell entlastet werden. Der Nationalrat hat dafür eine Beitragsgutschrift bei der Sozialversicherung beschlossen.

Die Dürre hat 2026 vielen landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich zugesetzt. Nun hat der Nationalrat eine bereits von der Bundesregierung angekündigte Entlastungsmaßnahme beschlossen. Das entsprechende Gesetzespaket erhielt am Mittwoch die Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS, FPÖ und Grüne stimmten dagegen. Kern der Dürrehilfe ist eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Landwirtinnen und Landwirte sollen Beiträge zur Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung für zwei Monate in Form einer Beitragsgutschrift ersetzt bekommen.

Rund 140 Millionen Euro Entlastung

Nach Angaben der Regierung sollen sich die landwirtschaftlichen Betriebe dadurch insgesamt rund 140 Millionen Euro ersparen. Die Maßnahme soll helfen, die finanziellen Folgen der schwierigen Wetterbedingungen und der damit verbundenen Ernteausfälle abzufedern. Zur Finanzierung sind unter anderem 50 Millionen Euro aus dem Gesundheitsbudget für die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) vorgesehen. Das Geld soll in zwei Tranchen fließen: 20 Millionen Euro im Februar 2027 und weitere 30 Millionen Euro im Februar 2028.

Kritik von FPÖ und Grünen

Die Opposition bewertet die Maßnahme unterschiedlich kritisch. Der FPÖ gehen die Hilfen nicht weit genug. Abgeordneter Peter Schmiedlechner bezeichnete die Regelung laut Parlamentskorrespondenz als „Taschenspielertrick“. Die Partei fordert unter anderem weitergehende Entlastungen für landwirtschaftliche Betriebe. Auch die Grünen stimmten gegen die Novelle, allerdings aus einem anderen Grund. Olga Voglauer kritisierte, dass die Unterstützung nicht gezielt an tatsächlich von Dürreschäden betroffene Betriebe gehe. Dadurch würden auch Höfe profitieren, die keine größeren Dürreschäden erlitten hätten.

Koalition verteidigt Dürrehilfe

ÖVP und SPÖ verteidigten die Entlastung als notwendige Unterstützung. ÖVP-Abgeordneter Georg Strasser verwies in der Debatte auf Angaben der Österreichischen Hagelversicherung, wonach die landwirtschaftlichen Schäden heuer bereits zum Stichtag 1. August bei einer Milliarde Euro gelegen hätten. SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Feichtinger bezeichnete das Paket als notwendigen „Feuerlöscher“. Gleichzeitig müsse die Landwirtschaft langfristig besser an die Folgen des Klimawandels angepasst werden, argumentierte sie. Der Nationalrat hat das Gesetzespaket am 23. September 2026 beschlossen.