Auf 1.572 Metern: Neue Pächter für beliebte Hütte im Salzkammergut gesucht

Auf 1.572 Metern Seehöhe wird ein neuer Hüttenwirt gesucht: Das Hochleckenhaus im westlichen Höllengebirge zwischen Attersee und Traunsee soll ab der Saison 2027 unter neuer Führung stehen. Die derzeitigen Pächter beenden nach fünf Sommersaisonen ihre Tätigkeit. Noch bis zum 26. Oktober wird die Schutzhütte regulär bewirtschaftet, danach steht der Wechsel an.

Alpenverein sucht Nachfolger

Für die kommende Saison hat die Sektion Vöcklabruck des Österreichischen Alpenvereins nun eine Ausschreibung gestartet. Gesucht werden laut Ausschreibung „engagierte:n, gastfreundliche:n und unternehmerisch denkende:n Pächter bzw. Pächterin“. Die neuen Betreiber sollen das Hochleckenhaus ab Palmsonntag 2027 übernehmen. Dieser fällt im kommenden Jahr auf den 21. März. Vorgesehen ist eine Bewirtschaftung während der Sommersaison bis zum Nationalfeiertag am 26. Oktober.

48 Schlafplätze und 120 Sitzplätze im Freien

Das Hochleckenhaus verfügt über zwei Gasträume und bietet 48 Schlafplätze. Im Innenbereich stehen 70 Sitzplätze zur Verfügung, weitere 120 Plätze gibt es im Außenbereich. Auch die technische Ausstattung ist Teil der Hütte. Die Versorgung erfolgt über eine Materialseilbahn, zudem verfügt das Haus über Wasserzisternen mit insgesamt 150 Kubikmetern Fassungsvermögen und eine Wasseraufbereitungsanlage. Für die Stromversorgung sorgen zwei Photovoltaikanlagen mit insgesamt 16 kWp. Nach Angaben des Alpenvereins können diese bei ressourcenbewusstem Betrieb rund 95 Prozent des Strombedarfs abdecken. Zusätzlich stehen zwei Gasgeneratoren zur Verfügung.

Eigene Ideen ausdrücklich erwünscht

Von den künftigen Pächtern wird Erfahrung im Hüttenbetrieb sowie ein gastfreundlicher und kundenorientierter Umgang erwartet. Auch technisches Grundverständnis für die Betreuung der Haustechnik gehört zu den Anforderungen. Gleichzeitig bietet der Alpenverein Gestaltungsspielraum. In der Ausschreibung wird ausdrücklich die „Möglichkeit eigene Ideen zu verwirklichen“ genannt. Bewerber sollen einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, Referenzen und ein Betriebskonzept einreichen. Interessierte können sich beim Alpenverein Vöcklabruck per E-Mail unter voecklabruck@sektion.alpenverein.at bewerben.