Eine Störungszone sorgt in Österreich für einen wechselhaften Tag. Von Norden ziehen Regenschauer auf, auf den Bergen sinkt die Schneefallgrenze auf knapp 2.000 Meter. Freundlicher bleibt es zunächst im Süden.

Der Tag beginnt in weiten Teilen Österreichs zunehmend bewölkt. Grund dafür ist eine Störungszone, die in eine nördliche Strömung eingebettet ist. Während sich die Sonne im Süden zunächst noch länger zeigt, gibt es sie in den übrigen Regionen nur zeitweise zu sehen. Im Laufe des Vormittags breiten sich von Norden her Regenschauer aus. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt dabei zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mariazellerland.

Schnee bis knapp 2.000 Meter

Auch auf den Bergen macht sich die kühlere Luft bemerkbar. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auf knapp 2.000 Meter Seehöhe. Dazu weht meist mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest. In höheren Lagen kann dieser auch kräftig ausfallen. Deutlich ruhiger präsentiert sich die Situation im Süden und Südosten, wo nur schwacher Wind erwartet wird.

Gewitter am Nachmittag möglich

Am Nachmittag beginnt die Wolkendecke von Norden her wieder aufzulockern. Ganz vorbei ist es mit dem wechselhaften Wetter damit allerdings noch nicht: Lokal sind weiterhin Schauer möglich, die mitunter auch gewittrig ausfallen können. Groß ist die Temperaturspanne: In der Früh werden lediglich 1 bis 12 Grad erwartet. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 13 bis 21 Grad. Am wärmsten wird es im Süden und im äußersten Westen.