September-Vollmond 2026: Das musst du über den „Erntemond“ wissen

Der Blick in den Himmel könnte sich am kommenden Samstag lohnen: Der September-Vollmond taucht das Land in ein besonderes Licht. Was du über den "Erntemond" wissen musst, erfährst du hier.

Am kommenden Samstag erstrahlt wieder ein Vollmond über dem Nachthimmel.

Am kommenden Samstag erstrahlt wieder ein Vollmond über dem Nachthimmel.

Der Vollmond im September ist der erste Vollmond nach dem astronomischen Herbstbeginn. So hat er eine besondere Bedeutung und wird oft als „Erntemond“ bezeichnet. Da der Vollmond fast zeitgleich mit dem Sonnenuntergang am östlichen Horizont aufgeht, bietet sich bereits in den frühen Abendstunden eine gute Gelegenheit für Beobachtungen.

Vollmond September 2026 Laut den astronomischen Berechnungen von timeanddate.de erreicht der Mond am 26. September 2026 um exakt 18.49 Uhr seine volle Lichtgestalt. Datum: Samstag, 26. September 2026

Samstag, 26. September 2026 Uhrzeit der maximalen Phase: 18.49 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)

18.49 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) Bezeichnung: Erntemond / September-Vollmond

Was den Erntemond besonders macht

Als Erntemond wird derjenige Vollmond bezeichnet, der dem Tag-und-Nacht-Gleichen-Datum im Herbst am nächsten liegt. Wegen des flachen Winkels der Mondbahn zur Ekliptik geht der Mond rund um dieses Datum an mehreren Tagen hintereinander fast zur gleichen Zeit auf. In früherer Zeit nutzten Landwirte dieses helle Zusatzlicht auf den Feldern, um nach Sonnenuntergang die Ernte einzufahren – daher der prägende Name, heißt es weiter.

Feurige Energie: Was das astrologische Zeichen „Widder“ bedeutet

Astrologisch gesehen steht dieser Vollmond im feurigen Sternzeichen Widder, während die Sonne im ausgleichenden Zeichen Waage verweilt. Das Sternzeichen Widder steht laut Astrologie für Mut, Unabhängigkeit und Entschlossenheit. Feurige Widdermonde können Emotionen besonders intensiv spürbar machen – astrologische Experten raten daher, kurz durchzuatmen, bevor man impulsiv reagiert. Die Waage-Sonne strebt nach Harmonie und der Widder-Mond lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere eigenen Bedürfnisse – somit geht es auch um klare Grenzen und Balance in Beziehungen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert