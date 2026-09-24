Bundestierschutzpreis 2026: Sieben Projekte ausgezeichnet

Bei einer Gala im Sozialministerium in Wien wurde am Dienstagabend der Bundestierschutzpreis 2026 verliehen. Erstmals seit 2018 wurden wieder Projekte, Vereine und Initiativen geehrt - darunter auch erstmals Schulklassen.

Menschen und Projekte, die sich mit großem Einsatz für das Wohl von Tieren einsetzen, standen am Dienstagabend im Mittelpunkt einer feierlichen Gala am Wiener Stubenring. Bundesministerin Korinna Schumann und Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig verliehen den Bundestierschutzpreis 2026 an insgesamt sieben Preisträger. Ausgezeichnet wurden zwei Hauptpreise, zwei Jurypreise, ein Ehrenpreis sowie erstmals zwei Schulklassenpreise. Im Rahmen der Veranstaltung feierte zudem der Verein „Tierschutz macht Schule“ sein 20-jähriges Bestehen. „Heute Abend standen Menschen im Mittelpunkt, die sonst selten im Rampenlicht stehen. Sie sind da, wenn ein Tier Hilfe braucht – oft ehrenamtlich, oft in ihrer Freizeit“, betonten Schumann und Königsberger-Ludwig bei der Verleihung.

Projekte mit Vorbildwirkung ausgezeichnet

Einen der beiden Hauptpreise erhielt das Projekt „A G’spia fürs Tier“ der Volkshilfe Wien. Die Initiative verbindet Sozialarbeit und Tierschutz und unterstützt Menschen in schwierigen Lebenssituationen dabei, weiterhin für ihre Tiere sorgen zu können. Angeboten werden unter anderem Gassigehdienste, zeitweise Pflegestellen und Beratung zur Tierhaltung.Der zweite Hauptpreis ging an den niederösterreichischen Verein RespekTurtle. Das Projekt betreibt Österreichs einziges Tierheim für Schildkröten und kümmert sich um mehr als 1.000 Tiere aus über 60 Arten. Neben der Versorgung geretteter Tiere setzt der Verein auch auf Aufklärung über artgerechte Haltung. Mit Jurypreisen wurden der Lebenshof Sonnenweide im Burgenland und die Fledermausstation Österreich geehrt. Auf dem Lebenshof erhalten rund 150 gerettete Tiere ein dauerhaftes Zuhause. Die Fledermausstation wiederum betreibt Notfallversorgung rund um die Uhr und nahm im vergangenen Jahr mehr als 1.400 Fledermäuse auf.

Erstmals Preise für Schulklassen

Zum ersten Mal wurden auch Schulklassen für ihr Engagement ausgezeichnet. Der Preis in der Kategorie Primarstufe ging an die Volksschule Langau. Die Schülerinnen und Schüler gestalteten einen Kalender, schrieben ein eigenes Tierschutzlied und organisierten einen Projekttag. Die dabei gesammelten Spenden kamen dem Vogelschutz zugute. In der Sekundarstufe wurde das BG Tanzenberg ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler erstellten Steckbriefe für Tierheimtiere, unterstützten deren Vermittlung und sammelten 725 Euro. Aus dem Projekt entstanden auch Patenschaften.

20 Jahre „Tierschutz macht Schule“

Der Festakt stand auch im Zeichen des 20-jährigen Bestehens des Vereins „Tierschutz macht Schule“. Seit der Gründung im Jahr 2006 vermittelt die Organisation Kindern und Jugendlichen Wissen über den respektvollen Umgang mit Tieren. Laut Geschäftsführerin Lea Mirwald wurden bisher rund 1,5 Millionen Materialien in Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen verwendet. „Wer als Kind lernt, hinzuschauen, schaut auch als Erwachsener hin“, sagte Staatssekretärin Königsberger-Ludwig und würdigte die Bedeutung der Bildungsarbeit. Den Ehrenpreis erhielt Johannes Baumgartner von der Veterinärmedizinischen Universität Wien für sein langjähriges Engagement für den Tierschutz. Der Bundestierschutzpreis wurde heuer zum sechsten Mal vergeben. Nach der bislang letzten Verleihung im Jahr 2018 wurde die reguläre Vergabe 2026 wieder aufgenommen. Über die Auszeichnungen entschied eine unabhängige Fachjury.