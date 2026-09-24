Schockierende Mängel bei Kontrolle: Tiertransporter durfte nicht weiterfahren

Bei einer Schwerpunktkontrolle im Bezirk Lilienfeld zog die Polizei mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge aus dem Verkehr. Bei einem Tiertransport und einem Schotter-Gespann wurden gravierende Mängel festgestellt.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich führten am 22. September gemeinsam mit Sachverständigen des Amtes der NÖ Landesregierung technische Kontrollen an landwirtschaftlichen Fahrzeugen durch. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge überprüft. Das Ergebnis: Bei 17 Fahrzeugen stellten die Experten insgesamt 52 schwere technische Mängel fest. Bei neun weiteren Mängeln bestand laut Polizei sogar „Gefahr im Verzug“. In sechs Fällen waren die Fahrzeuge derart mangelhaft, dass die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt wurde.

Tiertransport mit defekter Bremse gestoppt

Besonders gravierende Mängel fanden die Kontrolleure bei einem landwirtschaftlichen Gespann mit Tiertransport. Der Anhänger, der nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen war, war mit sechs ausgewachsenen Milchkühen beladen. Laut Polizei verfügte der Anhänger zwar über eine Druckluftbremse, diese war jedoch vollständig ohne Funktion. An allen vier Rädern habe keine Bremswirkung festgestellt werden können. Zusätzlich war ein Reifen an der Seitenwand großflächig beschädigt, das Stahlgewebe war bereits sichtbar und wies Rostspuren auf. Auch die hintere Beleuchtungseinrichtung war beschädigt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt sofort. Die Tiere wurden anschließend durch einen Viehhändler aus der Umgebung abtransportiert.

Schotter-Gespann ebenfalls aus dem Verkehr gezogen

Nur kurze Zeit später geriet ein weiteres landwirtschaftliches Gespann in die Kontrolle. Der Anhänger war mit mehreren Tonnen Schotter beladen. Auch hier stellten die Sachverständigen schwere technische Probleme fest. Ein Reifen war so stark beschädigt, dass das Stahlgewebe sichtbar war. Zudem wies die hintere Achse massive Mängel auf: Der Stabilisator zur Achssicherung war beidseitig abgerissen. Eine abgerissene Lagerung war laut Polizei lediglich mit einer Schnur gegen ein Herabfallen gesichert. Auch bei diesem Fahrzeug wurden Schäden an der Beleuchtung festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt.

Anzeigen und Sicherheitsleistungen

Im Zuge des Einsatzes erstattete die Polizei außerdem 15 Anzeigen wegen weiterer Verstöße, unter anderem in den Bereichen Gefahrgut, Ladungssicherung und Güterbeförderung. Zusätzlich wurden vier Sicherheitsleistungen in insgesamt vierstelliger Höhe eingehoben. Die betroffenen Lenker und Zulassungsbesitzer werden der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.