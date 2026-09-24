Bagger, Traktoren, Wohnwägen gestohlen: Dreiste Diebesgruppe geschnappt

Nach einer Serie von Diebstählen von Baumaschinen und Fahrzeugen in drei Bundesländern hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 328.000 Euro.

Nach mehreren Diebstählen von Baumaschinen im Bezirk Tulln nahm das Landeskriminalamt Niederösterreich im Frühjahr 2026 Ermittlungen gegen eine zunächst unbekannte Tätergruppe auf. Bei den ersten Erhebungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Verdächtigen gezielt Baumaschinen und größere Autoanhänger von Baustellen entwendet und das Diebesgut anschließend nach Ungarn gebracht haben sollen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich laut Polizei um zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 27 und 30 Jahren. Ihnen werden insgesamt 24 Straftaten zwischen 22. Jänner und 11. April 2026 zugerechnet.

Zahlreiche Fahrzeuge und Geräte gestohlen

Die mutmaßlichen Tatorte lagen in mehreren Bundesländern. In Niederösterreich sollen die Beschuldigten unter anderem in den Bezirken Tulln, Amstetten, Baden, St. Pölten-Land, Gänserndorf, Neunkirchen und Bruck an der Leitha aktiv gewesen sein. Weitere Tatorte befanden sich in Oberösterreich und der Steiermark. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich wurden insgesamt sechs Bagger, sieben Autoanhänger, zwei Traktoren, zwei Wohnwägen, drei Rasenmähertraktoren, ein Moped, ein Baukompressor sowie mehrere Kleingeräte und Autokennzeichen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 328.000 Euro. Davon entfallen etwa 320.000 Euro auf den Diebstahlsschaden und knapp 8.000 Euro auf entstandene Sachschäden.

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Festnahmen in Österreich und Ungarn

Der 30-jährige Beschuldigte wurde am 11. April gegen 2.15 Uhr im Zuge eines weiteren Baggerdiebstahls in Linz festgenommen. Die Polizei griff ihn auf der Rückfahrt in Richtung Ungarn auf. Sein mutmaßlicher Komplize befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Der 27-Jährige wurde wenige Tage später, am 17. April, aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft St. Pölten von ungarischen Polizeibehörden festgenommen.

Gestohlene Geräte sichergestellt

Bei Hausdurchsuchungen sowie weiteren Ermittlungen bei Abnehmern in Ungarn konnten gemeinsam mit den ungarischen Behörden mehrere gestohlene Gegenstände sichergestellt werden. Darunter befanden sich drei Bagger, drei Autoanhänger, ein Moped und ein Baukompressor. Die sichergestellten Fahrzeuge und Geräte wurden anschließend an die betroffenen Eigentümer zurückgegeben. Beide Beschuldigten zeigten sich bei ihren Einvernahmen teilweise geständig. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt eingeliefert.