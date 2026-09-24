Kaltfront zieht am Donnerstag über Österreich: Hier sind Gewitter im Anmarsch

Eine Kaltfront bringt am Donnerstag wechselhaftes Wetter nach Österreich. Regen, Gewitter, Starkregen und stürmische Böen sind möglich. Ab Freitag kündigt sich laut Prognosen wieder ruhigeres Wetter an.

Nach den zuletzt freundlichen Tagen wird das Wetter am Donnerstag deutlich wechselhafter.

Nach den zuletzt freundlichen Tagen wird das Wetter am Donnerstag deutlich wechselhafter.

Nach den zuletzt freundlichen Tagen wird das Wetter am Donnerstag deutlich wechselhafter. Eine Störungszone zieht von Norden her über Österreich und bringt dichte Wolken sowie Regenschauer. Laut der Wetterplattform Skywarn Austria entstehen an der Rückseite der Kaltfront ab dem späteren Nachmittag vor allem an der Alpennordseite einige Gewitter, die lokal kräftig ausfallen können.

Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich

Die Gewitter können laut Skywarn Austria mit Starkregen, Hagel bis zu zwei Zentimetern und stürmischen Böen einhergehen. Für betroffene Regionen wurde die Warnstufe Gelb ausgegeben. Am Abend könnten einzelne Gewitter demnach auch den Süden und Südosten erreichen, ehe sie im weiteren Verlauf abziehen. Welche Regionen besonders betroffen sind, siehst du in der untenstehenden Warnkarte.

Auch die Geosphere Austria erwartet einen unbeständigen Wettertag. Von Norden her breiten sich Regenschauer aus, wobei sich der Niederschlagsschwerpunkt vom Tiroler Unterland bis ins Mariazellerland erstrecken soll. Örtlich begrenzte Gewitter seien ebenfalls möglich. Die Schneefallgrenze kann zeitweise auf rund 2.000 Meter absinken.

Temperaturen gehen zurück

Mit der Kaltfront wird es spürbar kühler. Die Nachmittagstemperaturen liegen laut Geosphere Austria nur noch zwischen 13 und 21 Grad. Die höchsten Werte werden im Süden und in Vorarlberg erwartet. Der Wind weht vielerorts mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, in höheren Lagen kann er kräftig ausfallen. Im Süden und Südosten bleibt es dagegen schwächer windig. Am Abend klingen die Schauer außerhalb der Berge weitgehend ab, die Wolken lockern zunehmend auf. In höheren Lagen können sich die Niederschläge noch länger halten.

Hochdruckwetter ab Freitag in Sicht

Die Unwetterzentrale (UWZ) spricht ebenfalls von einer vorübergehenden Wetterverschlechterung durch die Kaltfront und ein Höhentief, das sich von Deutschland in Richtung Balkan verlagert. Bereits ab Freitag soll sich jedoch erneut ein kräftiges Hochdruckgebiet aufbauen. Dieses Hoch bleibt laut UWZ voraussichtlich über das Wochenende bestehen und sorgt wieder für ruhigeres sowie spätsommerliches Wetter.