Rekord an Österreichs Hochschulen: Zahl der Studierenden erreicht Höchststand

Österreichs Hochschulen verzeichnen einen neuen Rekord: Im Wintersemester 2025/26 waren mehr als 407.000 Studierende eingeschrieben. Auch bei den Studienabschlüssen wurde ein neuer Höchstwert erreicht.

Noch nie zuvor haben so viele Menschen an Österreichs Hochschulen studiert wie im aktuellen Wintersemester. Laut Statistik Austria waren im Wintersemester 2025/26 insgesamt 407.485 Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und weiteren Hochschulen gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der abgeschlossenen Studien erreichte einen neuen Spitzenwert: Im Studienjahr 2024/25 wurden 62.850 ordentliche Studien erfolgreich abgeschlossen – um 3,9 Prozent mehr als im Jahr davor.

Fachhochschulen legen besonders stark zu

Den größten Zuwachs bei den ordentlichen Studierenden verzeichneten die Fachhochschulen. Dort stieg die Zahl um 6,5 Prozent. Auch die Pädagogischen Hochschulen konnten deutlich zulegen und kamen auf ein Plus von 4,6 Prozent. Die öffentlichen Universitäten verzeichneten einen Anstieg von 2,1 Prozent. Insgesamt entfielen im Wintersemester 2025/26 die meisten Studierenden auf öffentliche Universitäten. Dort waren 270.587 ordentliche Studierende gemeldet. Die Fachhochschulen kamen auf 64.939 ordentliche Studierende, die Pädagogischen Hochschulen auf 23.207.

Mehr Frauen schließen Studium ab

Bei den Studienabschlüssen lagen Frauen vorne: 57 Prozent der ordentlichen Studienabschlüsse im Studienjahr 2024/25 wurden von Frauen erworben. Insgesamt entfielen 35.822 der 62.850 Abschlüsse auf Frauen, 27.028 auf Männer. Besonders viele Abschlüsse gab es bei Bachelor- und Masterstudien. Von den insgesamt 34.411 Bachelorabschlüssen entfiel mehr als die Hälfte auf öffentliche Universitäten, gefolgt von Fachhochschulen. Bei den 21.989 Masterabschlüssen wurden 60 Prozent an öffentlichen Universitäten abgeschlossen.

Starker Anstieg bei bestimmten Studienrichtungen

Besonders stark wuchs die Zahl der belegten Studien bei Masterstudien an Pädagogischen Hochschulen. Hier wurde ein Plus von 14,6 Prozent verzeichnet. Ebenfalls deutliche Zuwächse gab es bei Bachelorstudien an Fachhochschulen mit 7,3 Prozent sowie bei Masterstudien an Fachhochschulen mit 5,2 Prozent. Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk bezeichnete die Entwicklung als neuen Höchststand bei Studierendenzahlen und Studienabschlüssen. Besonders die Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen hätten zu den steigenden Zahlen beigetragen.