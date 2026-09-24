Drogen-Fund in Neusiedl: Polizei hebt Indoorplantage aus

Ein 48-Jähriger wurde in Neusiedl am See ausgeforscht. Er soll Cannabis angebaut haben.

Ein 48-Jähriger wurde in Neusiedl am See ausgeforscht. Er soll Cannabis angebaut haben.

Anfang Jänner 2026 erging ein anonymer Hinweis, dass im Bezirk Neusiedl am See Suchtmittel in Form von Cannabisblüten mittels einer Indoorplantage erzeugt werden, teilt die Polizei mit.

48-Jähriger ausgeforscht

Durch den Bezirkskriminaldienst Suchtmittel in Neusiedl am See wurden die Ermittlungen aufgenommen und in weiterer Folge ein 48-jähriger österreichischer Staatsbürger ausgeforscht. Bei der Durchsuchung konnten insgesamt 40 Stück Cannabispflanzen und circa 90 Gramm Cannabisblüten sichergestellt werden. Weiters wurde erhoben, dass der Beschuldigte rund 5,4 Kilogramm Cannabisblüten an eine bekannte und zwei nichtbekannte Personen gewerbsmäßig und somit in gewinnbringender Form verkauft hat. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß angezeigt.