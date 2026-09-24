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/ ©KKD Neusiedl
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Cannabisplantage.
Ein 48-Jähriger wurde in Neusiedl am See ausgeforscht. Er soll Cannabis angebaut haben.
Neusiedl am See
24/09/2026
Ermittlungserfolg

Drogen-Fund in Neusiedl: Polizei hebt Indoorplantage aus

Im Bezirk Neusiedl am See wurden 40 Stück Cannabispflanzen und circa 90 Gramm Cannabisblüten sichergestellt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Anfang Jänner 2026 erging ein anonymer Hinweis, dass im Bezirk Neusiedl am See Suchtmittel in Form von Cannabisblüten mittels einer Indoorplantage erzeugt werden, teilt die Polizei mit.

48-Jähriger ausgeforscht

Durch den Bezirkskriminaldienst Suchtmittel in Neusiedl am See wurden die Ermittlungen aufgenommen und in weiterer Folge ein 48-jähriger österreichischer Staatsbürger ausgeforscht. Bei der Durchsuchung konnten insgesamt 40 Stück Cannabispflanzen und circa 90 Gramm Cannabisblüten sichergestellt werden. Weiters wurde erhoben, dass der Beschuldigte rund 5,4 Kilogramm Cannabisblüten an eine bekannte und zwei nichtbekannte Personen gewerbsmäßig und somit in gewinnbringender Form verkauft hat.  Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß angezeigt.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Cannabisplantage.
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Anfang Jänner 2026 erging ein anonymer Hinweis, dass im Bezirk Neusiedl am See Suchtmittel in Form von Cannabisblüten mittels einer Indoorplantage erzeugt werden.
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