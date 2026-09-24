Ab heute: BILLA macht tausende Produkte dauerhaft billiger

BILLA und BILLA PLUS wollen mit einer neuen Preisstrategie Kunden im Alltag entlasten. Ab sofort sind bis zu 3.000 Produkte dauerhaft zum Preisniveau führender Diskonter erhältlich.

Unter dem Motto „BILLA kaufen, Diskont zahlen“ startet BILLA eine neue Preisinitiative. Kundinnen und Kunden sollen künftig bei bis zu 3.000 Artikeln dauerhaft von günstigen Preisen profitieren – ohne zeitlich begrenzte Aktionen. Das neue Sortiment trägt den Namen „IMMER CLEVER PREIS“ und umfasst laut BILLA eine Produktmenge, die mit dem durchschnittlichen Sortiment eines Diskonters vergleichbar ist. Die Preise sollen wöchentlich überprüft und bei Bedarf an jene führender Diskonter angepasst werden. Mehr dazu liest du auch hier: Billa senkt Tausende Preise: Das ändert sich ab Donnerstag beim Einkauf.

Von Marken bis Eigenmarken

Die dauerhaft günstigen Preise finden sich laut Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen des Sortiments – darunter Markenprodukte, Eigenmarken, Obst und Gemüse, Fleisch, Brot- und Backwaren sowie Getränke. Rund 40 Prozent der IMMER CLEVER PREIS-Produkte seien beliebte Markenartikel. Etwa 30 Prozent stammen von der Preiseinstiegsmarke clever, weitere 30 Prozent von anderen BILLA-Eigenmarken wie etwa JA! Natürlich oder BILLA Immer Gut.

Reaktion auf verändertes Einkaufsverhalten

BILLA verweist auf eine aktuelle Studie, wonach 77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig Lebensmittelpreise vergleichen. Mit dem neuen Konzept wolle man auf den Wunsch nach dauerhaft günstigen und verlässlichen Preisen reagieren. „Unsere Kundinnen und Kunden haben uns sehr klar gesagt, was sie sich wünschen: dauerhaft günstige und verlässliche Preise“, sagt BILLA-Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy. Die neue Initiative betreffe sowohl Eigenmarken als auch bekannte Marken und ziehe sich durch verschiedene Produktbereiche.

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„Diskonter im Supermarkt“

Laut Szuchy soll der IMMER CLEVER PREIS den Einkauf bei einem zusätzlichen Diskonter überflüssig machen. Gleichzeitig wolle BILLA weiterhin die Auswahl, Qualität und Regionalität eines klassischen Supermarkts bieten. Mit dem neuen Angebot will BILLA nach eigenen Angaben die Vorteile eines Diskonters mit dem Sortiment eines Supermarkts verbinden.