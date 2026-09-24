Fernbusanbieter Itabus weitet Angebot in Österreich aus

Der italienische Fernbusanbieter Itabus baut sein Angebot zwischen Italien und Österreich weiter aus. Eine neue tägliche Verbindung führt künftig über Tirol bis nach München.

Der Fernbusanbieter Itabus erweitert seine internationalen Routen und setzt dabei auch auf den österreichischen Markt. Nach den bisherigen Verbindungen unter anderem nach Kärnten und in die Steiermark (Flixbus-Konkurrent peilt bald auch Klagenfurt, Graz und Villach an) kommt nun eine weitere Strecke hinzu, die auch Innsbruck an das Itabus-Netz anbindet. Die neue Linie verbindet zahlreiche italienische Städte mit München und führt dabei über Österreich. Auf dem Fahrplan stehen unter anderem Neapel, Rom, Florenz, Bologna, Verona, Trient, Bozen, Brixen, Sterzing und Innsbruck.

Neue Verbindung durch Tirol

Geplant sind zwei zusätzliche tägliche Fahrten. Die Busse starten unter anderem am Abend in Neapel und Rom und fahren über Norditalien weiter Richtung Norden. Nach Zwischenstopps in Südtirol geht es über Innsbruck nach München. Auch die Rückfahrt führt über Tirol und Südtirol wieder zurück nach Italien.

Ausbau des Fernbus-Angebots

Itabus will mit der Erweiterung wichtige Städte in Italien, Österreich und Deutschland stärker miteinander verbinden. Das Unternehmen sieht die Nachfrage nach internationalen Fernbusverbindungen als weiter steigend. Bereits zuvor hatte der italienische Anbieter sein Angebot nach Österreich ausgeweitet und Verbindungen nach Graz, Villach und Klagenfurt aufgenommen. Mit dem Ausbau wächst auch die Konkurrenz im europäischen Fernbusmarkt, in dem Anbieter wie Flixbus seit Jahren stark vertreten sind.