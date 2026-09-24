Verbund-Strompreis steigt: Das zahlen Neukunden künftig

Wer in Österreich neu einen Stromvertrag beim Verbund abschließt, muss künftig mehr bezahlen. Beim „Österreich-Tarif“ steigt der Arbeitspreis sowohl im ersten als auch im zweiten Vertragsjahr. Für bestehende Kundinnen und Kunden ä

Beim Tarif „V-Strom Österreich“ kostet die Kilowattstunde für Neukundinnen und Neukunden im ersten Vertragsjahr künftig 10 Cent netto. Bisher waren es 9,5 Cent. Inklusive Umsatzsteuer sind das 12 Cent pro Kilowattstunde. Der Tarif wurde im Februar eingeführt und gilt seit 1. März. Noch deutlicher fällt die Änderung nach dem ersten Vertragsjahr aus.

Zweites Jahr teurer

Ab dem zweiten Vertragsjahr verlangt der Verbund künftig 15 Cent netto pro Kilowattstunde. Zuvor waren es 12,5 Cent. Der monatliche Grundpreis bleibt bei 4,20 Euro netto. Verbund-Chef Michael Strugl hatte den Tarif im Jänner mit einem Strompreis von weniger als 10 Cent netto pro Kilowattstunde angekündigt. Die Bundesregierung hatte die Ankündigung damals begrüßt. Mehr dazu liest du hier: Ab März 2026: Neuer „Österreich-Tarif“ soll Stromkosten senken.

Verbund nennt Gründe

Der teilstaatliche Energieversorger führt die Erhöhung auf schwierige Bedingungen an den Energiemärkten zurück. Genannt werden dabei die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, und deren Auswirkungen auf die internationalen Energiemärkte. Bestehende Verbund-Kundinnen und -Kunden sind von der jetzigen Änderung nicht betroffen. Ihr Arbeitspreis wurde Mitte 2023 von 23,9 auf 19,70 Cent netto und Mitte 2024 weiter auf 15,60 Cent gesenkt.

Kritik von der FPÖ

Die Tariferhöhung sorgt auch für politische Kritik. FPÖ-Energiesprecher Paul Hammerl erklärte: „Ein günstiger Preis im ersten Jahr ist noch lange keine dauerhaft günstige Stromversorgung.“ Seine Partei fordert unter anderem, Steuern und Abgaben auf Energie zu senken und den Anstieg der Netzkosten zu bremsen. Hammerl kritisiert dabei auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und die Bundesregierung.

© Parlamentsdirektion/​Thomas Topf FPÖ-Energiesprecher Paul Hammerl kritisiert die Erhöhung des Verbund-Tarifs für Neukunden.

Rechnung bleibt höher

Der reine Strompreis macht allerdings nur einen Teil der gesamten Rechnung aus. Laut Verbund entfällt rund ein Drittel auf den Netto-Strompreis, den Kundinnen und Kunden durch die Wahl des Anbieters beeinflussen können. Dazu kommen Netzentgelte sowie Steuern und Abgaben. Vor der Energiekrise lagen die Strompreise in Österreich während der Corona-Pandemie häufig zwischen fünf und sieben Cent netto pro Kilowattstunde. Auf dem Höhepunkt der Energiekrise wurden teilweise mehr als 30 Cent verlangt, bei Neukunden zeitweise sogar über 40 Cent pro Kilowattstunde.