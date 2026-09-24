Jetzt fix: David Alaba unterschreibt bei Udinese Calcio

Gestern wurde die Einigung bekannt, heute ist der Wechsel fix: Der Wiener David Alaba unterschreibt für ein Jahr bei Udinese Calcio und startet damit ein neues Kapitel in Italien.

Monatelang war offen, wo David Alaba nach seinem Abschied von Real Madrid weiterspielen würde. Dabei fiel sein Name unter anderem im Zusammenhang mit Vereinen in den USA, Saudi-Arabien und Europa. Gestern, am Mittwoch, kam schließlich Bewegung in die Sache: Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete von einer mündlichen Einigung mit Udinese Calcio. 5 Minuten berichtete: Mündliche Einigung! ÖFB-Star David Alaba vor Unterschrift bei Kult-Verein. Medizincheck und Unterschrift standen zu diesem Zeitpunkt noch aus. Heute, am Donnerstag (24. September), ist der Wechsel offiziell – der 34-Jährige erhält beim Serie-A-Klub einen Vertrag für ein Jahr.

Nummer 5 in Udine

Nach dem Medizincheck in Rom reiste Alaba weiter ins Friaul, wo die letzten Formalitäten erledigt wurden. Bei Udinese steht auch seine Rückennummer bereits fest. „David Alaba has chosen number 5 for his new adventure in black and white“, teilte der Verein mit. Schon vor der offiziellen Bestätigung hatte Udinese einen weißen Klappsessel veröffentlicht und damit auf Alabas bekannten Jubel aus seiner Zeit bei Real Madrid angespielt. Für den Wiener beginnt damit nach Bayern München und Real Madrid erstmals ein Abschnitt in der italienischen Serie A.

Alaba meldet sich

Auch an die Anhänger seines neuen Vereins wandte sich Alaba bereits persönlich. In einem ersten Video sagte er: „Ciao Udinese Fans, thank you so much for the warm welcome. I can’t wait to get started. Let’s do this together. Forza Udinese!“ Sein letztes Pflichtspiel liegt inzwischen mehrere Monate zurück. Seit dem WM-Aus Österreichs gegen Spanien am 2. Juli hielt sich der Verteidiger privat fit. In Udine soll er nun wieder in den Spielbetrieb finden.

Abwehr braucht Hilfe

Seine Erfahrung kann Udinese derzeit gut gebrauchen. Nach fünf Meisterschaftsrunden hält der Klub bei einem Sieg, einem Remis und drei Niederlagen und liegt auf Tabellenrang 13. In dieser Zeit kassierte die Mannschaft elf Gegentore. Zusätzlich fehlen mit Oumar Solet und Matteo Palma zwei Verteidiger verletzt. Alaba soll deshalb mithelfen, der Defensive des Teams von Trainer Kosta Runjaic mehr Stabilität zu geben. Sein Debüt könnte er am 12. Oktober auswärts gegen den FC Torino feiern.

Blick zum ÖFB-Team

Der Neustart in Italien könnte auch für Alabas Zukunft im österreichischen Nationalteam wichtig werden. Seine Teamkarriere hat der Wiener im Gegensatz zu Marko Arnautovic nicht beendet. Für die Nations League verzichtete Teamchef Ralf Rangnick zuletzt in Absprache mit Alaba auf eine Einberufung, damit dieser sich auf sein neues Engagement konzentrieren kann. Mit dem Wechsel zu Udinese ist die Vereinssuche nun beendet. Ein Comeback im ÖFB-Team wäre Mitte November beim Nations-League-Heimspiel gegen Irland möglich.