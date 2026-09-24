PartyLite Österreich: 700.000 Euro Verbindlichkeiten, Konkurs beantragt

Beim Handelsgericht Wien wurde ein Konkursverfahren über PartyLite Österreich beantragt. Der Betrieb ist eingestellt, der Online-Shop geschlossen. Laut AKV liegen die Verbindlichkeiten bei rund 700.000 Euro.

Für die PartyLite Handelsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Wien wurde beim Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren beantragt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurde beim Handelsgericht Wien ein entsprechender Antrag eingebracht. Eröffnet wurde das Insolvenzverfahren vom Gericht bislang noch nicht. Die Gesellschaft ist eine 100-prozentige Tochter der Schweizer PartyLite Trading S.A. und Teil eines internationalen Konzerns für Wohnaccessoires und Duftprodukte.

Shop geschlossen

PartyLite vertrieb unter anderem Duftwachskerzen, unparfümierte Kerzen, Raumdüfte, weitere Wachsprodukte und Zubehör. Der Verkauf lief vor allem über selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sowie über einen Online-Shop. Im August 2026 stellte laut Antrag ein wichtiger IT-Dienstleister wegen offener Forderungen seine Leistungen ein. Dadurch konnten unter anderem Bestellungen und Abrechnungen nicht mehr abgewickelt werden. Der Online-Shop wurde daraufhin geschlossen und der operative Betrieb eingestellt.

Rückzug aus Europa

Als Grund für die finanzielle Lage nennt die Antragstellerin die Entscheidung des US-amerikanischen Konzern-Eigentümers, sich aus dem europäischen Markt zurückzuziehen. Das Europageschäft sollte nicht weitergeführt werden. In weiterer Folge geriet auch die Schweizer Muttergesellschaft in Liquiditätsschwierigkeiten. Dadurch verschlechterten sich laut Antrag sowohl die Warenversorgung als auch die finanzielle Unterstützung für die österreichische Gesellschaft. Eine Fortführung des Unternehmens sei nicht darstellbar, die Zahlungen wurden eingestellt.

Rund 700.000 Euro Passiva

Nach Angaben der Antragstellerin bestehen derzeit Gesamtverbindlichkeiten von rund 700.000 Euro. Wegen ausgegebener Gutscheine seien zahlreiche Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen. Dem Unternehmen stehen laut Unterlagen noch offene Forderungen und Bankguthaben zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Kundenstock, bei dem noch unklar ist, ob und wie er verwertet werden kann. Wesentliche Anlagewerte oder Warenbestände seien hingegen nicht vorhanden.

Viele Gutscheine betroffen

Auch der KSV1870 verweist auf die hohe Summe der Verbindlichkeiten und spricht von rund 700.000 Euro. Ein erheblicher Teil davon soll laut Schuldnerangaben auf noch nicht eingelöste Gutscheine entfallen. Wie viele Gläubigerinnen und Gläubiger genau betroffen sind, ist dem KSV1870 derzeit noch nicht bekannt. „Gemessen an den Passiva handelt es sich um die größte Wiener Insolvenz im Jahr 2026“, erklärt Jürgen Gebauer vom KSV1870. Betroffen seien demnach auch zahlreiche private Gutscheininhaber.

Keine Fortführung geplant

Zum Zeitpunkt des Konkursantrags beschäftigt die Gesellschaft noch einen Dienstnehmer. Dessen Gehalt wurde laut Antrag bis einschließlich September 2026 bezahlt. Einen Sanierungsplan strebt das Unternehmen nicht an. Auch eine Fortführung des Betriebs ist nicht vorgesehen. „Das Unternehmen soll liquidiert werden“, so der AKV abschließend.

Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert. Im Insolvenzantrag wurde irrtümlich von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 700 Millionen Euro ausgegangen. Nach Rücksprache mit der Schuldnervertretung stellte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) klar, dass es sich dabei um ein redaktionelles Versehen handelt. Die Passiva belaufen sich korrekt auf rund 700.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 17:24 Uhr aktualisiert