ORF-Sportreporter mit 61 Jahren verstorben

Trauer beim ORF: Sportreporter Dieter Helbig ist am Montag völlig unerwartet in Wien verstorben. Über Jahrzehnte hinweg war seine markante Stimme bei großen Sportmomenten zu hören.

Eine vertraute Stimme des österreichischen Sports ist verstummt: Dieter Helbig begleitete das Publikum über Jahrzehnte durch Formel 1, Wintersport, Eishockey und sogar olympische Goldmomente.

Eine vertraute Stimme des österreichischen Sports ist verstummt: Dieter Helbig begleitete das Publikum über Jahrzehnte durch Formel 1, Wintersport, Eishockey und sogar olympische Goldmomente.

Für viele Sportfans gehörte seine Stimme zu Übertragungen einfach dazu. Nun trauert die ORF-Sportredaktion um Dieter Helbig. Wie der ORF berichtet, verstarb der langjährige Sportjournalist am Montag (21. September) plötzlich und unerwartet in Wien. Helbig wurde 61 Jahre alt. Beim ORF hinterlässt sein Tod große Betroffenheit.

Karriere ab 1989

Sein beruflicher Weg beim ORF begann bereits 1989. Damals startete Helbig im Landesstudio Niederösterreich. In den folgenden Jahrzehnten wurde er durch zahlreiche Sportübertragungen, Berichte und Beiträge einem breiten Publikum bekannt. Dabei blieb er nicht auf eine einzelne Sportart festgelegt. Seine Arbeit führte ihn in ganz unterschiedliche Bereiche des Sports.

Von Formel 1 bis Eis

Ob schnelle Runden in der Formel 1, Eishockey, Wintersport oder Segeln, Helbig berichtete über zahlreiche Disziplinen. Gerade diese Vielseitigkeit prägte seine Arbeit. Nach Angaben des ORF zeichnete ihn neben seiner unverwechselbaren Stimme vor allem sein umfangreiches Wissen über verschiedene Sportarten aus. Auch bei den Sportjahresrückblicken brachte er diese Erfahrung immer wieder ein.

Goldmomente am Mikro

Noch 2024 begleitete Helbig bei den Olympischen Spielen in Frankreich besondere Augenblicke aus österreichischer Sicht. Im Segeln kommentierte er die Goldmedaillen von Valentin Bontus sowie Lara Vadlau und Lukas Mähr. Damit war seine Stimme auch mit zwei der großen österreichischen Erfolgsmomente dieser Spiele verbunden.

Abschied von „Didi“

Beim ORF wurde Dieter Helbig von vielen „Didi“ genannt. Die Sportredaktion nimmt nun nicht nur von einem langjährigen Mitarbeiter Abschied, sondern bezeichnet ihn auch als „Kollegen und Freund“. Den Angehörigen spricht der ORF sein tief empfundenes Beileid aus. Zurück bleiben zahlreiche Übertragungen, Sportmomente und eine Stimme, die das Publikum über viele Jahre begleitet hat.