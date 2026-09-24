Spektakulärer Einbruch: Diebe fahren mit Auto in Linzer Juwelier

In den frühen Morgenstunden wurde ein Juweliergeschäft in Linz zum Ziel eines spektakulären Einbruchs. Mehrere Täter fuhren mit einem weißen Wagen gegen das Glasportal und erbeuteten Schmuck

Gegen 3.52 Uhr kam es am Donnerstag, 24. September, zu dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Wiener Straße in Linz. Zumindest drei bislang unbekannte Täter waren daran beteiligt. Für den Zugang zum Geschäft setzten die Täter ein Auto ein. Sie fuhren mit einem weißen Wagen rückwärts gegen das durch ein Rollgitter gesicherte Glasportal und drückten dieses gewaltsam ein.

Schmuck in Einkaufstaschen verstaut

Anschließend betraten zwei vermummte Täter den Verkaufsraum. Mit Hämmern schlugen sie mehrere Glasvitrinen ein und nahmen daraus Schmuckstücke. Die Beute verstauten die Täter in mitgebrachten Einkaufstaschen. Nach rund einer Minute verließen sie das Geschäft wieder und flüchteten. Die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern laufen. Auch die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.