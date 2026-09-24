Mini-Jetlag vermeiden: 5 Tipps gegen Müdigkeit nach der Zeitumstellung

Auch in Österreich werden die Uhren bei der Umstellung auf Winterzeit um eine Stunde zurückgedreht. Für den Körper ist damit aber nicht sofort alles erledigt: Die innere Uhr muss sich erst neu einpendeln. Fünf Tipps helfen dabei.

Die Uhr ist schnell zurückgedreht, der Körper nicht. Fünf einfache Gewohnheiten helfen dabei, den kleinen Zeit-Kater nach der Umstellung möglichst gering zu halten.

Die Uhr ist schnell zurückgedreht, der Körper nicht. Fünf einfache Gewohnheiten helfen dabei, den kleinen Zeit-Kater nach der Umstellung möglichst gering zu halten.

Um 3 Uhr wird die Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt, doch die innere Uhr dreht nicht einfach mit. Schlafforscher Stefan Seidl erklärt das mit unserem Tag-Nacht-Rhythmus: Helligkeit und Dunkelheit takten den Körper über die Augen und den Stoff Melanopsin. Verschiebt sich die Zeit künstlich, passen äußere Uhr und innerer Rhythmus vorübergehend nicht zusammen. Die Folge kann ein kleiner „Jetlag“ sein. Tipp Nummer eins: Stell deine Uhren rasch um und rechne nicht ständig zurück, wie spät es „eigentlich“ wäre.

Rhythmus statt Raten

Der Körper mag verlässliche Abläufe. Ähnliche Schlaf- und Aufstehzeiten sowie feste Rituale vor dem Zubettgehen helfen dabei, zur Ruhe zu kommen. Gerade nach der Zeitumstellung lohnt es sich deshalb, nicht jeden Abend eine neue Bettzeit auszuprobieren. Der zweite Tipp lautet also: Bleib möglichst in deinem gewohnten Rhythmus. So bekommt die innere Uhr weniger zusätzliche Arbeit.

Abends leicht bleiben

Wer schlafen will, sollte dem Körper am Abend nicht noch ein volles Programm servieren. Internistin Heidemarie Abrahamian rät zu leichten Mahlzeiten und dazu, drei Stunden vor dem Schlafengehen auf Alkohol, Kaffee und andere aufputschende Getränke zu verzichten. Das gehört zur sogenannten Schlafhygiene. Besonders in den ersten Tagen nach der Umstellung kann das helfen, ruhiger durch die Nacht zu kommen. Tipp drei: Am Abend lieber einen Gang zurückschalten.

Handy macht Tag

Im Bett noch schnell Mails lesen, eine Folge schauen oder am Tablet schmökern? Genau das kann den Schlaf stören. Der hohe Blauanteil im Licht von Handy- und Computerbildschirmen hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Helles, blauhaltiges Licht signalisiert dem Körper nämlich Wachzeit. Wird es dunkel, steigt der Melatoninspiegel und die Müdigkeit nimmt zu. Tipp vier: Bildschirm aus, damit auch der Kopf leichter abschalten kann.

Müde mit Bewegung

Auch Bewegung an der frischen Luft kann beim Einschlafen helfen. Wer sich tagsüber bewegt, wird eher angenehm müde und kann nachts besser schlafen. Ganz knapp vor dem Zubettgehen sollte das Sportprogramm allerdings nicht stattfinden. Zu späte Bewegung kann aufputschend wirken. Tipp fünf: Raus an die frische Luft, aber mit genügend Abstand zur Nachtruhe.