Grüner Bericht 2026: Bauern verdienen rund 7 Euro pro Stunde

Der Grüne Bericht 2026 weist für 2025 steigende Bauerneinkommen aus. Auf eine 60-Stunden-Woche umgerechnet, bleiben laut vorliegenden Berechnungen aber nur rund 7 Euro pro Stunde. In Enzenkirchen wird deshalb vor den Folgen gewarn

"Der Grüne Bericht zeigt, wie ernst die Lage ist: rund 7 Euro pro Stunde bei vollem Risiko. Aus der Branche mehren sich Warnungen, dass heuer viele Betriebe deutlich ins Minus rutschen könnten. Die Politik muss handeln – sonst wächst unsere Importabhängigkeit weiter."

"Der Grüne Bericht zeigt, wie ernst die Lage ist: rund 7 Euro pro Stunde bei vollem Risiko. Aus der Branche mehren sich Warnungen, dass heuer viele Betriebe deutlich ins Minus rutschen könnten. Die Politik muss handeln – sonst wächst unsere Importabhängigkeit weiter."

Auf den ersten Blick zeigt der Grüne Bericht 2026 eine positive Entwicklung: Die Bauerneinkommen sind 2025 gestiegen. Wird das Einkommen allerdings auf eine 60-Stunden-Woche umgerechnet, ergibt sich laut den vorliegenden Angaben ein Stundenverdienst von rund 7 Euro. Gleichzeitig tragen Landwirte das wirtschaftliche Risiko für Maschinen, Betriebsmittel, Wetter und Preise. Zum Vergleich wird darauf verwiesen, dass kollektivvertragliche Mindestlöhne selbst für einfache ungelernte Tätigkeiten meist deutlich über 11 Euro liegen.

Warnung vor Verlusten

Dabei bildet der Grüne Bericht das Jahr 2025 ab. Für 2026 wird nach der in der Aussendung beschriebenen massiven Dürre und den als unzureichend bezeichneten Hilfen mit einer schlechteren Entwicklung gerechnet. Demnach könnte bei einem beträchtlichen Teil der Betriebe nach Abzug der Kosten kein Einkommen mehr für die geleistete Arbeit übrig bleiben. „Der Grüne Bericht zeigt, wie ernst die Lage ist: rund 7 Euro pro Stunde bei vollem Risiko. Aus der Branche mehren sich Warnungen, dass heuer viele Betriebe deutlich ins Minus rutschen könnten. Die Politik muss handeln – sonst wächst unsere Importabhängigkeit weiter“, so Manfred Muhr.

©AGÖ Manfred Muhr warnt vor niedrigen Einkommen in der Landwirtschaft und einer weiter steigenden Importabhängigkeit Österreichs.

Auftrag an Politik

In diesem Zusammenhang wird auch auf das Landwirtschaftsgesetz verwiesen. § 1 Z 5 nennt als Ziel der Agrarpolitik, den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen die Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand zu ermöglichen. Angesichts der beschriebenen Einkommensentwicklung wird deshalb die Frage aufgeworfen, ob dieser Auftrag noch erfüllt wird. Besonders schwer wiegt das Problem dann, wenn Betriebe wirtschaftlich nicht mehr weitergeführt werden können.

Abhängig von Importen

Parallel dazu wird vor einer steigenden Abhängigkeit Österreichs von Lebensmittelimporten gewarnt. Laut Vorlage ist der Selbstversorgungsgrad bei Getreide, Obst und Gemüse in den vergangenen Jahren gesunken. Gleichzeitig wachse das Defizit im Agraraußenhandel. Damit geht es nicht nur um das Einkommen einzelner Höfe, sondern zunehmend auch um die Frage, wie viele Lebensmittel künftig noch im eigenen Land produziert werden können.