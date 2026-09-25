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Bild auf 5min.at zeigt die Salzach im Spätwinter.
Nach einem teils nebeligen und kühlen Start bringt der Freitag Österreich vielerorts viel Sonnenschein.
Österreich
25/09/2026
Prognose

Nach nur 1 Grad in der Früh: Sonne setzt sich in Österreich durch

Der Freitag startet in Österreich örtlich mit Nebel und Temperaturen von nur einem Grad. Danach setzt sich vielerorts die Sonne durch, bei maximal 14 bis 22 Grad.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Der Freitag, 25. September, beginnt in Österreich teilweise herbstlich frisch. Nach der Auflösung nächtlicher Wolkenreste und örtlicher Frühnebelfelder in Tälern und Senken dürfen sich viele Regionen aber auf reichlich Sonnenschein freuen. „Der Tag bringt sehr sonniges Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas mehr Wolken sind im Norden und Osten ein Thema. Dort können sie regional auch dichter ausfallen und die Sonne zeitweise verdecken. Überwiegend bleibt es trocken, einzelne Regentropfen sind laut Prognose allerdings nicht völlig ausgeschlossen. Der Nordwestwind weht größtenteils schwach, im Osten auch mäßig. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen nur 1 und 10 Grad. Tagsüber werden 14 bis 22 Grad erreicht, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten wird.

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