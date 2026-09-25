Nach nur 1 Grad in der Früh: Sonne setzt sich in Österreich durch

Der Freitag, 25. September, beginnt in Österreich teilweise herbstlich frisch. Nach der Auflösung nächtlicher Wolkenreste und örtlicher Frühnebelfelder in Tälern und Senken dürfen sich viele Regionen aber auf reichlich Sonnenschein freuen. „Der Tag bringt sehr sonniges Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas mehr Wolken sind im Norden und Osten ein Thema. Dort können sie regional auch dichter ausfallen und die Sonne zeitweise verdecken. Überwiegend bleibt es trocken, einzelne Regentropfen sind laut Prognose allerdings nicht völlig ausgeschlossen. Der Nordwestwind weht größtenteils schwach, im Osten auch mäßig. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen nur 1 und 10 Grad. Tagsüber werden 14 bis 22 Grad erreicht, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten wird.