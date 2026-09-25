 „Spritspar-Wundermittel“: ÖAMTC warnt vor dieser Online-Werbung

Mit gefälschten Anzeigen im Internet versuchen Anbieter offenbar, Vertrauen in den ÖAMTC auszunutzen. Der Mobilitätsclub stellt klar: Es gibt keinen Zusammenhang mit den beworbenen Spritspargeräten und warnt vor solchen Angeboten.

Der ÖAMTC warnt aktuell vor Online-Werbungen für vermeintliche „Spritspar-Wundermittel“, die vor allem in sozialen Netzwerken und auf verschiedenen Internetseiten auftauchen. Die Anzeigen vermitteln laut Mobilitätsclub fälschlicherweise den Eindruck, die Produkte seien vom ÖAMTC geprüft oder empfohlen worden. Für die Werbung werden demnach unter anderem das ÖAMTC-Logo, Fotos sowie teilweise auch KI-generierte Bilder von Stützpunkten oder Mitarbeitenden verwendet. Auch Aussagen wie „Wir haben es getestet“ sollen den Eindruck eines offiziellen Tests erwecken. Tatsächlich bestehe jedoch keinerlei Verbindung zwischen dem ÖAMTC und diesen Produkten. Der Mobilitätsclub rät daher, solche Angebote kritisch zu hinterfragen und nicht auf entsprechende Links oder Anzeigen zu klicken.

Fahrverhalten spart mehr als vermeintliche Wundermittel

Angesichts der weiterhin hohen Treibstoffkosten suchen viele Autofahrerinnen und Autofahrer nach Möglichkeiten, den Verbrauch zu senken. Laut ÖAMTC lässt sich mit dem eigenen Fahrstil jedoch deutlich mehr erreichen als mit fragwürdigen Zusatzgeräten. Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, empfiehlt vor allem eine vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise. Wer ausreichend Abstand hält, könne Geschwindigkeitsunterschiede besser ausgleichen und häufiger konstant unterwegs sein. Sanftes Beschleunigen und frühes Hochschalten würden zusätzlich helfen, Kraftstoff zu sparen.

Reifendruck und Gewicht spielen eine Rolle

Auch der Zustand des Fahrzeugs beeinflusst den Verbrauch. Ein zu niedriger Reifendruck erhöhe nicht nur den Verschleiß, sondern auch den Kraftstoffverbrauch. Daher sollte der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und an die jeweilige Beladung angepasst werden. Zusätzlich empfiehlt der ÖAMTC, unnötiges Gewicht zu vermeiden. Neben einem voll beladenen Kofferraum können auch Dachboxen oder Dachträger den Verbrauch erhöhen und sollten entfernt werden, wenn sie nicht benötigt werden. Weitere Informationen rund um Tanken und Spritsparen stellt der ÖAMTC auf seinen Informationsseiten zur Verfügung.