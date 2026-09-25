Sirenen-Alarm in ganz Österreich: Das steckt dahinter

Am Samstag, 3. Oktober 2026, werden in ganz Österreich die Sirenen getestet. Neben den klassischen Warnsignalen stehen heuer auch digitale Warnmöglichkeiten wie AT-Alert und die neue Zivilschutz-App ZIVA im Mittelpunkt.

Zwischen 12 und 13 Uhr findet am 3. Oktober der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden österreichweit die Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.

Zwischen 12 und 13 Uhr findet am 3. Oktober der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden österreichweit die Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.

Zwischen 12 und 13 Uhr findet am 3. Oktober der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden österreichweit die Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Gleichzeitig soll die Bevölkerung die Gelegenheit nutzen, sich wieder mit den verschiedenen Warnsignalen und dem richtigen Verhalten im Ernstfall vertraut zu machen. Der Österreichische Zivilschutzverband (ÖZSV) betont, dass Warnsysteme alleine nicht ausreichen würden. Entscheidend sei, dass Menschen im Ernstfall auch wissen, wie sie richtig reagieren.

Diese Sirenensignale werden getestet Beim Probealarm werden neben dem eigentlichen Sirenentest auch die drei bekannten Signale Warnung, Alarm und Entwarnung ausgelöst: Warnung: Ein drei Minuten langer gleichbleibender Dauerton bedeutet, dass sich eine Gefahr nähert. Die Bevölkerung soll Radio, Fernsehen oder offizielle Informationskanäle verfolgen und weitere Anweisungen beachten.

Ein drei Minuten langer gleichbleibender Dauerton bedeutet, dass sich eine Gefahr nähert. Die Bevölkerung soll Radio, Fernsehen oder offizielle Informationskanäle verfolgen und weitere Anweisungen beachten. Alarm: Ein eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton weist auf eine unmittelbare Gefahr hin. Geschützte Bereiche sollen aufgesucht und behördliche Anweisungen befolgt werden.

Ein eine Minute lang auf- und abschwellender Heulton weist auf eine unmittelbare Gefahr hin. Geschützte Bereiche sollen aufgesucht und behördliche Anweisungen befolgt werden. Entwarnung: Ein einminütiger gleichbleibender Dauerton signalisiert das Ende der Gefahr. Weitere Informationen sollen dennoch beachtet werden.

Digitale Unterstützung durch AT-Alert und ZIVA

Neben den Sirenen rückt 2026 auch die digitale Weiterentwicklung des Zivilschutzes stärker in den Fokus. Mit AT-Alert können Warnungen direkt an kompatible Mobiltelefone übermittelt werden. Zusätzlich steht mit ZIVA, der neuen Zivilschutz-App des Österreichischen Zivilschutzverbandes, ein weiteres Informationsangebot zur Verfügung. Die App soll Nutzerinnen und Nutzer bei Vorsorge, Gefahreninformation und Alarmierung unterstützen. „Warnen allein reicht nicht – die Menschen müssen auch wissen, was zu tun ist“, erklärt ÖZSV-Präsident Andreas Hanger. ZIVA solle helfen, Warnungen mit konkreten Informationen und Handlungsempfehlungen zu verbinden.

Probealarm als Gelegenheit zur Vorbereitung Der Zivilschutzverband ruft dazu auf, den Sirenentest auch als persönlichen Vorsorge-Check zu nutzen. Dabei sollten sich Haushalte unter anderem folgende Fragen stellen: Kennen alle Familienmitglieder die Bedeutung der Sirenensignale?

Ist ein Notvorrat für mehrere Tage vorhanden?

Funktionieren Taschenlampen, Radio und wichtige Geräte?

Sind wichtige Dokumente und Medikamente griffbereit?

Sind verlässliche Informationsquellen für den Ernstfall bekannt?

Ist die ZIVA-App installiert und eingerichtet?

„Zivilschutz beginnt nicht erst im Katastrophenfall. Wer vorbereitet ist, kann im Ernstfall ruhiger und sicherer handeln“, so Hanger. Der Probealarm am 3. Oktober soll damit nicht nur die Technik überprüfen, sondern auch das Bewusstsein für Vorsorge und richtiges Handeln stärken.