Revolution im Schulsystem: Dauert die Volksschule bald sechs Jahre?

Das Bildungsministerium plant einen Pilotversuch zur Verlängerung der Primarstufe. Ab dem Schuljahr 2027/28 soll an mindestens fünf Standorten in mindestens drei Bundesländern die sechsjährige Volksschule erprobt werden.

Das Projekt basiert auf einer engen Zusammenarbeit von Grundschulen mit Mittelschulen und AHS-Unterstufen und wird wissenschaftlich begleitet. Für das darauffolgende Schuljahr ist eine zweite Runde vorgesehen, wobei Bildungsminister Christoph Wiederkehr auch die Einbindung von Gymnasien betont, um fundierte Daten zu gewinnen.

Das ist der Hintergrund

Hintergrund der Initiative ist die vergleichsweise frühe Aufteilung der Zehnjährigen im österreichischen Schulsystem. Laut Wiederkehr entscheidet derzeit oft der Hintergrund der Eltern statt der tatsächlichen Leistung über die Wahl der weiterführenden Schule. Die Weichenstellung erst im Alter von zwölf Jahren soll allen Kindern zwei Jahre mehr Zeit in gewohnter Umgebung verschaffen, um individuelle Potenziale zu entfalten, den Druck bei der Entscheidung zu mindern und für mehr Chancengleichheit zu sorgen.

Bist du dafür, dass die Volksschule dann 6 Jahre dauert? Ja Nein Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schulversuch sechsjährige Volksschule

Die Arbeiterkammer begrüßt jede Initiative, die längere gemeinsame Lernzeiten in der Pflichtschule ermöglicht. Ilkim Erdost, AK Wien Bereichsleiterin Bildung: „Es ist pädagogisch nachgewiesen, dass kontinuierliches gemeinsames Lernen die Entwicklung der Grundkompetenzen fördert und auch ein wichtiger Beitrag für mehr Chancengleichheit und gegen die frühe soziale Selektion im Bildungssystem ist.“ Allerdings, so Erdost, sind dafür keine neuen Schulversuche nötig. „Die Vorteile längerer gemeinsamer Lernphasen sind seit Jahren wissenschaftlich nachgewiesen und international erprobt.“ Statt einer sechsjährigen Volksschule, die ein Fremdkörper im bestehenden System wäre, wäre aus Sicht der AK die gemeinsame Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen besser umsetzbar.

AK führt aus

„Es ist pädagogisch nachgewiesen, dass kontinuierliches gemeinsames Lernen die Entwicklung der Grundkompetenzen fördert und auch ein wichtiger Beitrag für mehr Chancengleichheit und gegen die frühe soziale Selektion im Bildungssystem ist.“ – Ilkim Erdost, AK Wien Bereichsleiterin Bildung Länder, die Trennung und Auslese der Schüler erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen, erzielen in internationalen Vergleichen regelmäßig bessere Ergebnisse, erinnert Erdost. In diesen Schulsystemen wird der Lernprozess nicht unnötig unterbrochen, sondern stetig qualitativ fortgeführt. Erdost: „Das wäre auch in Österreich möglich. Eine sechsjährige Volksschule hat zusätzlich Schnittstellen- und Übergangsprobleme, die den Schüler auf den Kopf fallen können. Daher ist diese Gemeinsame Schule Light eher nur politisch und nicht unbedingt inhaltlich erklärbar.“

Existierende Schulmodelle stärken

Besser wäre es, innovative und bereits existierende Modelle zu stärken. „In Schulclustern und anderen innovativen Schulprojekten werden vergleichbare Formen des längerfristigen gemeinsamen Lernens bereits heute erfolgreich praktiziert“, so Erdost. „Dazu zählen beispielsweise Kooperationsmodelle zwischen Volks- und Mittelschulen, in denen eine enge Zusammenarbeit und Begleitung der Schülerinnen und Schüler bis vierzehn Alltag sind.“ Die Arbeiterkammer spricht sich deshalb dafür aus, bestehende bewährte Modelle für eine gerechtere Schule konsequent weiterzuentwickeln und rascher breit umzusetzen, anstatt erneut auf Schulversuche und langwierige Pilotphasen zu setzen, die im Resultat negative Übergangserfahrungen für Schüler beinhalten können. Wesentlich bleibt, dass jedes Kind – unabhängig von Herkunft und sozialem Status – Zugang zu nachhaltigen, chancengerechten Bildungswegen erhält und die Grundkompetenzen sowie individuellen Stärken entwickeln kann.