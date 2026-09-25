Großer Rückruf bei Audi und VW: Diese Fahrzeuge sind betroffen

Rückruf im VW-Konzern: Weltweit müssen mehr als 2,1 Millionen Fahrzeuge von Audi und Volkswagen in die Werkstätten. Wegen einer fehlerhaften Verschraubung droht im schlimmsten Fall der Ausfall der Lenkung.

Betroffen sind unter anderem beliebte Modelle wie der VW Golf, Tiguan oder Audi Q3.

Betroffen sind unter anderem beliebte Modelle wie der VW Golf, Tiguan oder Audi Q3.

Halter zahlreicher Modelle von Audi und Volkswagen müssen sich auf einen Werkstattbesuch einstellen: Die Hersteller haben einen weltweiten Rückruf für mehr als 2,1 Millionen Fahrzeuge gestartet. Grund dafür ist ein Mangel an der Lenkungsverschraubung. Nach Herstellerangaben kann es durch Korrosionsschäden zum Abriss einer Schraube am Lenkgetriebe kommen. Dadurch könnte die Verbindung der Lenkung beeinträchtigt werden – im schlimmsten Fall droht ein kompletter Ausfall der Lenkung während der Fahrt, was das Unfallrisiko erhöht. Sach- oder Personenschäden sind bislang glücklicherweise noch nicht bekannt, informiert der ADAC.

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Diese Modelle sind betroffen Der Rückruf betrifft Fahrzeuge aus mehrjährigen Produktionszeiträumen: Audi: Modell Q3 (Produktion vom 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024)

Modell (Produktion vom 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024) Volkswagen: Modelle Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy (Produktion vom 24. September 2013 bis 1. Juli 2024)

Kostenloser Austausch in der Fachwerkstatt

Betroffene Fahrzeughalter werden kontaktiert beziehungsweise gebeten, eine Vertragswerkstatt aufzusuchen. Dort wird die fehleranfällige Schraube an der Lenkungsverschraubung überprüft und durch ein korrosionsbeständiges Ersatzteil ausgetauscht. Die Reparaturmaßnahme ist für Halter kostenlos. Die offiziellen Rückrufcodes lauten 48 LG (für Audi) und 48 VS (für Volkswagen), so der ADAC abschließend.