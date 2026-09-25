Bis 26 Grad: Die Sonne dominiert am Wochenende in Österreich

Ein traumhaftes Wochenende steht vor der Tür: Wie die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren, sorgt anhaltender Hochdruckeinfluss für strahlenden Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 26 Grad.

Der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite: Wie die GeoSphere Austria meldet, sorgt anhaltender Hochdruckeinfluss für ruhiges und überwiegend sonniges Wetter im ganzen Land. Am Freitagnachmittag ist es laut Meteorologen „im Westen und Süden des Landes strahlend sonnig“. Im Norden und Osten gibt es neben Wolkenfeldern ebenfalls „längere Sonnenfenster“ bei Nachmittagstemperaturen von 14 bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es spürbar ab, „lokal kann es auch frostig sein“.

Samstag: „Ganztägig scheint die Sonne“

Der Samstag, 26. September 2026, bringt schließlich ungetrübten Sonnenschein. Die GeoSphere Austria betont: „Ganztägig scheint die Sonne von einem zumeist wolkenlosen Himmel.“ Lokale Frühnebelfelder lichten sich rasch und die Temperaturen steigen tagsüber auf 18 bis 24 Grad.

Sonntag: Spätsommer-Höhepunkt mit bis zu 26 Grad

Auch der Sonntag, 27. September 2026, setzt noch eins drauf: Zwar gibt es abermals lokale, flache Morgennebel, doch tagsüber „scheint überall ganztägig die Sonne ungetrübt“. Nach kühlen Frühtemperaturen von 0 bis 9 Grad steigen die Tageshöchsttemperaturen auf echte Spätsommer-Werte zwischen 19 und 26 Grad.

Perfekte Bedingungen auf den Bergen

Besonders Wanderer kommen voll auf ihre Kosten. Laut der Prognose sorgen „zunehmend milde Luftmassen für ausgezeichnetes Bergwetter“. Auch am Sonntag bestimmt die sehr milde Luft das Wetter im Bergland: „Die Fernsicht ist in der trockenen Luft ausgezeichnet“, so die GeoSphere-Experten. In 2.000 Metern Höhe klettern die Temperaturen von Ost nach West auf milde 10 bis 16 Grad.