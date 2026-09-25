Frist läuft ab: Speicherst du deine Snapchat-Memories nicht, sind sie weg

Die Schonfrist ist bald vorbei: Auf TikTok warnen sich Nutzer derzeit vor dem endgültigen Datenverlust bei Snapchat. Wer seine Memories mit mehr als 5 GB nicht rechtzeitig sichert, verliert alle alten Schnappschüsse.

Wer mehr als 5 GB Speicher bei Snapchat nutzt, muss jetzt handeln, um unschränkten Zugriff auf alte Fotos zu behalten.

Wer mehr als 5 GB Speicher bei Snapchat nutzt, muss jetzt handeln, um unschränkten Zugriff auf alte Fotos zu behalten.

Ein Konzert aus 2018, die ersten Fotos mit dem Haustier oder komische Party-Snaps von früher: Für Millionen Jugendliche und junge Erwachsene waren die Snapchat Memories jahrelang ein kostenloser Tresor für persönliche Erinnerungen. Doch wer jetzt nicht reagiert, riskiert, diese Momente für immer zu verlieren. Auf TikTok kursieren derzeit wieder vermehrt Warnvideos: Die 12-monatige Übergangsfrist von Snapchat läuft in Kürze ab.

5 GB-Limit greift endgültig

Wie berichtet, hat Snapchat die Reißleine beim kostenlosen Cloud-Speicher gezogen und ein striktes Limit eingeführt: Nur noch bis zu 5 Gigabyte (GB) an Erinnerungen bleiben gratis. Für alles darüber verlangt das US-Unternehmen kostenpflichtige Monats-Abos. Während der einjährigen Schonfrist konnten Nutzer ihre über 5 GB liegenden Daten noch kostenlos betrachten und exportieren. Doch diese Übergangszeit neigt sich nun dem Ende zu. Wer sein Speicherlimit überschreitet und weder ein Abo abschließt noch die Fotos auf das Handy lädt, verliert den Zugriff auf die alten Schnappschüsse.

Nutzt du Snapchat? Ja, fast täglich. Ab und zu, aber nicht regelmäßig. Nein, Snapchat nutze ich gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das passiert wirklich mit deinen Daten

Ein Blick in die Einstellungen der App im Bereich „Meine Daten“ zeigt, was Nutzer ohne Speicher-Upgrade erwartet: „Keine Sorge, deine Memorys werden nicht automatisch gelöscht, wenn du dich gegen das Upgrade entscheidest“, so Snapchat. Allerdings ist der Zugriff massiv eingeschränkt: Ohne Abo behält man nur noch Zugriff auf die ältesten 5 GB der eigenen Memories sowie auf jene Inhalte, die im Laufe des vergangenen Jahres gespeichert wurden. Wer den vollen Zugriff auf seine gesamte Historie behalten will, muss entweder zahlen oder ein Backup erstellen.

©Snapchat Es werden nur mehr 5 GB der alten Memories auf Snapchat gespeichert.

So rettest du deine Fotos

Auf TikTok zeigen Creator nun wieder Schritt für Schritt, wie man seine Daten sichert. Der Export funktioniert direkt in der App und ist in wenigen Klicks erledigt:

Snapchat öffnen: Oben links auf das eigene Bitmoji-Profilbild tippen. Einstellungen aufrufen: Auf das Zahnrad oben rechts tippen, nach unten scrollen und den Punkt „Meine Daten“ auswählen. Memories auswählen: Den Schieberegler bei „Deine Memorys exportieren“ aktivieren. Paketgröße einstellen: Die Dateigröße auf 10 GB stellen, um möglichst wenige Einzelpakete zu erhalten. E-Mail-Adresse prüfen: Sicherstellen, dass im Account eine aktuelle E-Mail hinterlegt ist – an diese wird der Download-Link geschickt! Bestätigen: Nach Erhalt der E-Mail den Download-Link anklicken und die Ordner auf dem Handy, Laptop oder einer externen Festplatte speichern.