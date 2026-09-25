Frist läuft ab: Speicherst du deine Snapchat-Memories nicht, sind sie weg
Die Schonfrist ist bald vorbei: Auf TikTok warnen sich Nutzer derzeit vor dem endgültigen Datenverlust bei Snapchat. Wer seine Memories mit mehr als 5 GB nicht rechtzeitig sichert, verliert alle alten Schnappschüsse.
Ein Konzert aus 2018, die ersten Fotos mit dem Haustier oder komische Party-Snaps von früher: Für Millionen Jugendliche und junge Erwachsene waren die Snapchat Memories jahrelang ein kostenloser Tresor für persönliche Erinnerungen. Doch wer jetzt nicht reagiert, riskiert, diese Momente für immer zu verlieren. Auf TikTok kursieren derzeit wieder vermehrt Warnvideos: Die 12-monatige Übergangsfrist von Snapchat läuft in Kürze ab.
5 GB-Limit greift endgültig
Wie berichtet, hat Snapchat die Reißleine beim kostenlosen Cloud-Speicher gezogen und ein striktes Limit eingeführt: Nur noch bis zu 5 Gigabyte (GB) an Erinnerungen bleiben gratis. Für alles darüber verlangt das US-Unternehmen kostenpflichtige Monats-Abos. Während der einjährigen Schonfrist konnten Nutzer ihre über 5 GB liegenden Daten noch kostenlos betrachten und exportieren. Doch diese Übergangszeit neigt sich nun dem Ende zu. Wer sein Speicherlimit überschreitet und weder ein Abo abschließt noch die Fotos auf das Handy lädt, verliert den Zugriff auf die alten Schnappschüsse.
Nutzt du Snapchat?
Das passiert wirklich mit deinen Daten
Ein Blick in die Einstellungen der App im Bereich „Meine Daten“ zeigt, was Nutzer ohne Speicher-Upgrade erwartet: „Keine Sorge, deine Memorys werden nicht automatisch gelöscht, wenn du dich gegen das Upgrade entscheidest“, so Snapchat. Allerdings ist der Zugriff massiv eingeschränkt: Ohne Abo behält man nur noch Zugriff auf die ältesten 5 GB der eigenen Memories sowie auf jene Inhalte, die im Laufe des vergangenen Jahres gespeichert wurden. Wer den vollen Zugriff auf seine gesamte Historie behalten will, muss entweder zahlen oder ein Backup erstellen.
So rettest du deine Fotos
Auf TikTok zeigen Creator nun wieder Schritt für Schritt, wie man seine Daten sichert. Der Export funktioniert direkt in der App und ist in wenigen Klicks erledigt:
- Snapchat öffnen: Oben links auf das eigene Bitmoji-Profilbild tippen.
- Einstellungen aufrufen: Auf das Zahnrad oben rechts tippen, nach unten scrollen und den Punkt „Meine Daten“ auswählen.
- Memories auswählen: Den Schieberegler bei „Deine Memorys exportieren“ aktivieren.
- Paketgröße einstellen: Die Dateigröße auf 10 GB stellen, um möglichst wenige Einzelpakete zu erhalten.
- E-Mail-Adresse prüfen: Sicherstellen, dass im Account eine aktuelle E-Mail hinterlegt ist – an diese wird der Download-Link geschickt!
- Bestätigen: Nach Erhalt der E-Mail den Download-Link anklicken und die Ordner auf dem Handy, Laptop oder einer externen Festplatte speichern.
Häufig gestellte Fragen:
Snapchat führt ein Limit für seinen kostenlosen Cloud-Speicher („Memories“) ein. Während bis zu 5 Gigabyte (GB) weiterhin komplett gratis bleiben, verlangt das Unternehmen für größere Datenmengen ein kostenpflichtiges Abo.
Nein, Snapchat löscht deine ungesicherten Fotos und Videos nicht automatisch. Allerdings wird der Zugriff darauf stark eingeschränkt: Ohne Abo kannst du nur noch auf deine ältesten 5 GB an Daten sowie auf alle Memories zugreifen, die im Laufe des vergangenen Jahres gespeichert wurden.
Du kannst deine gesamten Memories über die App-Einstellungen exportieren: Gehe auf dein Profil, öffne die Einstellungen (Zahnrad) und scrolle zu „Meine Daten“. Aktiviere dort den Schieberegler bei „Deine Memorys exportieren“ und fordere das Datenpaket an. Snapchat sendet dir anschließend einen Download-Link per E-Mail.