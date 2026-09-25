Mogelpackung im Regal? foodwatch warnt vor irreführenden Öko-Labeln

Schluss mit falschen Öko-Versprechen: Ab Sonntag gelten in der EU extrem strenge Regeln gegen Greenwashing. Doch Österreich zieht mit einer dreijährigen Schonfrist für Altbestände Kritik von Konsumentenschützern auf sich.

Ob „klimaneutral“, „umweltfreundlich“ oder grüne Phantasie-Siegel: Auf unzähligen Produkten im Supermarkt finden sich Versprechen, die Nachhaltigkeit vorgaukeln. Damit sollte ab Sonntag, dem 27. September 2026, eigentlich Schluss sein: Eine neue EU-Richtlinie schränkt schwammige und unbegründete Umweltaussagen massiv ein. Doch in Österreich gilt ab sofort ein umstrittener Sonderweg: Für Produkte und Verpackungen, die bereits vor dem Stichtag in den Handel gebracht wurden, gewährt die Bundesregierung eine dreijährige Übergangsfrist. Erst danach können Verstöße gegen die neuen Regeln rechtlich belangt werden.

foodwatch: „Konsumenten werden getäuscht“

Die Verbraucherschutzorganisation foodwatch Österreich übt Kritik an diesem Aufschub. Konsumenten würden im Supermarktregal weiterhin jahrelang mit Werbeversprechen konfrontiert, die nach neuem EU-Recht längst verboten sind. „Die Unternehmen hatten seit Februar 2024 Zeit, sich auf die EU-Regeln einzustellen. Wenn Handel und Konzerne jetzt drei Jahre Schonfrist verlangen, sagt das viel darüber aus, wie verbreitet unbelegte Umweltversprechen in unseren Supermärkten sind“, betont Markus Linkeseder von foodwatch Österreich. Das Argument des Wirtschaftsministeriums, man wolle die Unmengen an Altverpackungen nicht sinnlos vernichten, lässt die Organisation nicht gelten: Falsche Öko-Hinweise könnten einfach mit einem Sticker überklebt werden, heißt es.

Droht Österreich jetzt Verfahren?

Wie groß das Ausmaß der Mogelpackungen ist, belegen Zahlen der EU-Kommission: Rund 53 Prozent der untersuchten Umweltaussagen auf Produkten wurden als vage, irreführend oder unbegründet eingestuft. Von 230 verschiedenen Nachhaltigkeitssiegeln in der EU hat knapp die Hälfte keinerlei verlässliche Prüfstandards. Weil die EU-Richtlinie eine solche dreijährige Ausnahme gar nicht vorsieht, haben Greenpeace und das ÖKOBÜRO bereits Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht.