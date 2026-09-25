VKI warnt: Deswegen sollten Jugendliche keine Ernergy-Drinks trinken

Bunte Verpackungen, trendige Hype-Marken und Social-Media-Werbung: Koffeinhaltige Energy-Drinks und Pulver boomen bei Kindern und Jugendlichen. Der VKI warnt nun vor teils extrem hohen Koffein- und Zuckermengen.

Ob bunte Dosen im Supermarktregal oder Instand-Koffeinpulver aus dem Internet: Koffeinhaltige Trend-Produkte sprechen gezielt die jüngste Zielgruppe an. Ein aktueller Marktcheck des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) schlägt nun Alarm: Mit vielen dieser Hype-Drinks werden die empfohlenen Höchstmengen an Koffein und Zucker für Kinder und Jugendliche extrem rasch überschritten. Laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gilt für Kinder ein Richtwert von maximal 3 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ein Kind mit 40 Kilo Gewicht sollte somit am Tag nicht mehr als 120 mg Koffein zu sich nehmen.

Bedenkliche Koffeinbomben im Test

Einige der im Trend liegenden Produkte schießen jedoch weit über diesen Grenzwert hinaus:

Nocco Ramonade (330 ml): 180 mg Koffein

180 mg Koffein Holy Koffeinpulver (500 ml zubereitet): 160 mg Koffein

160 mg Koffein Gönrgy Viva Fundarina (500 ml): 160 mg Koffein

160 mg Koffein Monster Energy Ultra Strawberry Dreams (500 ml): 150 mg Koffein

Zum Vergleich: Eine klassische Dose Red Bull (250 ml) kommt auf 80 mg Koffein, ein Glas Eistee auf etwa 14 mg.

17 Stück Würfelzucker in nur einer Dose

Neben Koffein warnen die Konsumentenschützer vor immensen Zuckermengen und Farbstoffen. Eine einzige 500-ml-Dose des Trend-Drinks Gönrgy enthält 65 Gram Zucker – das entspricht rund 17 Würfelzuckern. Damit wird die von der WHO empfohlene Tagesdosis für Erwachsene (50 g) bereits mit einer Dose überschritten. „Das Risiko besteht darin, dass Kinder und Jugendliche die enthaltenen Koffeinmengen und deren Risiken unterschätzen. Zudem sind sie häufig nicht an Koffein gewöhnt“, warnt VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. Warnhinweise verstecken sich oft kleingedruckt auf der Rückseite. Der VKI rät Eltern daher, das Thema aktiv anzusprechen und gemeinsam Grenzwerte zu vereinbaren.