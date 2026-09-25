Milchexporte in Drittstaaten haben sich fast verdoppelt

Ob Allgäuer Käse aus Vorarlberg, steirisches Rindfleisch oder Milch aus dem Salzburger Land: Österreichische Qualitätsprodukte sind weltweit gefragt wie nie zuvor. Einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hat eine Behörde, die meist im Hintergrund agiert: Das Büro für veterinärbehördliche Zertifizierung (BvZert) feierte am 25. September 2026 im Wiener Marmorsaal sein zehnjähriges Jubiläum. Das BvZert – eine gemeinsame Einrichtung von Sozialministerium, Landwirtschaftsministerium und der AGES – unterstützt heimische Betriebe beim Export von Tieren und Lebensmitteln in Länder außerhalb der Europäischen Union.

Mehr als 30 Exportzertifikate pro Arbeitstag

Die Zehn-Jahres-Bilanz der Einrichtung:

Zertifikate-Explosion: Die Zahl der ausgehandelten Veterinärzertifikate stieg von 59 auf 192 (mehr als verdreifacht).

Die Zahl der ausgehandelten Veterinärzertifikate stieg von 59 auf 192 (mehr als verdreifacht). Milch-Boom: Die Exportmenge von Milch und Milcherzeugnissen in Drittstaaten kletterte von 26.640 Tonnen (2016) auf rund 50.000 Tonnen (2025) – ein Plus von fast 90 Prozent.

Die Exportmenge von Milch und Milcherzeugnissen in Drittstaaten kletterte von 26.640 Tonnen (2016) auf rund 50.000 Tonnen (2025) – ein Plus von fast 90 Prozent. Global vertreten: Heimische Milchprodukte gehen heute in 97 Drittstaaten, Fleischwaren in 43 Länder weltweit.

Heimische Milchprodukte gehen heute in 97 Drittstaaten, Fleischwaren in 43 Länder weltweit. Hohes Tempo: Allein für Fleisch und Milch wurden im Jahr 2025 rund 8.400 Zertifikate ausgestellt – das entspricht mehr als 30 Zertifikaten pro Arbeitstag.

Türöffner für neue Weltmärkte

In den vergangenen zehn Jahren gelang es dem BvZert, hochkomplexe Handelshemmnisse abzubauen. So konnte Rindfleisch nach 15 Jahren BSE-Sperre wieder nach Japan exportiert werden. Auch neue Abkommen mit China, den Philippinen und Saudi-Arabien öffneten heimischen Betrieben den Weg auf den Weltmarkt. „Wenn österreichische Produkte international gefragt sind, schafft das Wertschöpfung in den Regionen und sichert Arbeitsplätze“, betont Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Dafür braucht es Vertrauen – und genau dafür steht das BvZert.“