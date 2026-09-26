Kaiserwetter am Samstag: Bis zu 24 Grad in Österreich

Das Wochenende startet in ganz Österreich von seiner Schokoladenseite. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria für Samstag, den 26. September 2026, ankündigen, bestimmt strahlendes Hochdruckwetter das Geschehen im ganzen Land. „Ganztägig scheint die Sonne von einem zumeist wolkenlosen Himmel“, so die Experten der GeoSphere. Vereinzelte lokale Frühnebelfelder in Senken und Tälern „lichten sich rasch“. Nach einer frischen Nacht mit Frühtemperaturen zwischen 0 und 7 Grad – stellenweise kommt es zu „morgendlichem Bodenfrost“ – klettert das Thermometer tagsüber auf milde 18 bis 24 Grad. Der Wind weht dabei „nur schwach“.

Traumbedingungen in den Alpen

Auch für Bergsportler und Wanderer bringt der Samstag perfekte Verhältnisse: „Hochdruckeinfluss und zunehmend milde Luftmassen sorgen für ausgezeichnetes Bergwetter“, so die GeoSphere. Vielfach bleibt es im Bergland wolkenlos und die „Fernsicht ist sehr gut“. Die Temperaturen steigen von Westen her deutlich an: In 2.000 Metern Höhe hat es am Arlberg zur Mittagszeit bereits milde 14 Grad, während am Schneeberg 7 Grad erreicht werden. In 3.000 Metern Höhe liegen die Werte um 5 Grad.