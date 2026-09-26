Hitzeglocke: Rollen in Österreich im Oktober Sommertemperaturen an?

Während sich viele Österreicher bereits auf kühle Herbsttage und Kuscheldecken eingestellt haben, herrscht stattdessen Hochdruckwetter. Bis Anfang Oktober könnten die Temperaturen nochmal auf bis zu 28 Grad ansteigen.

Eine Hitzeglocke über Europa sorgt auch in Österreich bis Anfang Oktober für warme und sommerliche Temperaturen.

Eine Hitzeglocke über Europa sorgt auch in Österreich bis Anfang Oktober für warme und sommerliche Temperaturen.

Ein sogenannter „Heat Dome“ (Hitzedom oder Hitzeglocke) über Europa könnte das Wetter im Oktober durcheinander wirbeln. Teile Südeuropas geraten angesichts heißer Temperaturen ins Schwitzen geraten. Das Hochdruckwetter zieht auch über die Alpenrepublik. Doch wie warm wird es bei uns wirklich?

Österreich: Übergang in den Oktober wird warm

Blickt man auf die Daten der GeoSphere Austria, zeigt sich ein klares Bild für den Übergang in den neuen Monat: Ein stabiles Hochdruckgebiet bestimmt derzeit das Wetter in Österreich. Besonders in den westlichen Bundesländern wie Vorarlberg und Tirol sowie im Bergland sorgt die milde Luftmasse für strahlenden Sonnenschein. Selbst Höchstwerte von 26 bis 28 Grad sind in den Niederungen vor Monatswechsel keine Seltenheit – Temperaturen, die man eher aus dem Hochsommer kennt.

„Heat Dome“ über Europa – wirkt sich auf Österreich aus

Wie „Severe Weather“ berichtete, kommen auf Südeuropa sehr heiße Temperaturen zu. Während in Spanien oder Italien vereinzelt sogar die 40-Grad-Marke im Gespräch ist, bleibt es in Österreich zwar etwas moderater, aber sehr warm für die Jahreszeit.

Wetter im Oktober in Österreich

Für das Wetter im Oktober in Österreich bedeutet das vor allem eines: Der goldene Herbst zeigt sich aktuell von seiner extrem sonnigen und milden Seite. Zwar sorgen klare Nächte streckenweise für frostige Frühtemperaturen und typischen Frühnebel – sobald sich die Sonne durchsetzt, klettert das Thermometer jedoch rasch wieder nach oben.

Dieses Wetter erwartet Österreich am Wochenende

Am Wochenende erwartet Österreich überwiegend strahlender Sonnenschein mit rasch abziehenden lokalen Frühnebelfeldern. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen von anfänglichen Frühtemperaturen zwischen null und neun Grad, tagsüber auf Höchstwerte von 18 bis 24 Grad am Samstag sowie bis zu 26 Grad am Sonntag, so vonseiten der Geosphere Austria.

Bis zu 28 Grad Ende September möglich

„Hochdruck ist weiterhin wetterbestimmend“, so die Wetterexperten für den kommenden Start in die neue Woche. Während vereinzelte Schleierwolken, Quellwolken im Bergland oder Nebelfelder kaum Niederschlag bringen, erreichen die Tageshöchstwerte gebietsweise milde 17 bis 28 Grad bei teilweise auffrischendem Ostwind im Donauraum und Alpenvorland. Besonders am Dienstag sind bis 28 Grad möglich, so die Meteorologen.