Besonderer Erntemond: Alle Infos zum Vollmond heute über Österreich

Der September-Vollmond – auch bekannt als traditioneller „Erntemond“ – erreicht seine maximale Phase am Abend und taucht ganz Österreich in ein magisches Licht.

Heute Abend zeigt sich der Erntemond am Himmel über Österreich.

Heute Abend zeigt sich der Erntemond am Himmel über Österreich.

Astronomiefans und Romantiker haben heute Grund zur Freude. Der erste Vollmond nach dem offiziellen Herbstanfang steht an und sorgt für beeindruckende Ansichten am Abendhimmel über Österreich.

Wann der Vollmond heute seinen Höhepunkt erreich

Laut den Berechnungen erreicht der Mond am heutigen Samstag, dem 26. September 2026, exakt um 18.49 Uhr (MESZ) seine volle Lichtgestalt. Das Besondere am heutigen Abend: Der Mond geht fast zeitgleich mit dem Sonnenuntergang im Osten auf. Dadurch könnte sich bereits in den frühen Abendstunden bei Dämmerung ein besonderesBild abzeichnen.

Darum heißt der heutige Vollmond „Erntemond“

Der Begriff geht weit in die Geschichte zurück. Weil die Mondbahn um den Herbstanfang sehr flach verläuft, geht der Mond an mehreren Tagen hintereinander fast zur selben Zeit auf. In Zeiten vor der elektrischen Beleuchtung nutzten Landwirte dieses helle Zusatzlicht am Abend, um die Ernte auf den Feldern einzufahren.

Kaiserwetter in Österreich

Die Chancen auf freie Sicht stehen heute in fast allen Bundesländern hervorragend. Dank des aktuellen Hochdruckgebietes meldet die GeoSphere Austria für heute Abend einen größtenteils wolkenlosen und sternenklaren Himmel über ganz Österreich. Weder dichte Wolkenfelder noch Regen trüben die Beobachtung – lediglich in einigen Senken kann sich im Laufe der Nacht flacher Nebel bilden.

Vollmond im astrologischen Zeichen Widder

Auch in der Astrologie wird dem heutigen Ereignis eine besondere Bedeutung zugeschrieben: Wenn die Waage-Sonne auf den dynamischen Widder-Mond trifft, geht es laut Astrologen vor allem um die persönliche Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und harmonischen Beziehungen.