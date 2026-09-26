Höhere Preise: Wenn du das nicht machst, kündigt Netflix deine Mitgliedschaft

Der Streaming-Anbieter Netflix hebt seine Preise in Österreich erneut an. Sämtliche Abo-Varianten verteuern sich um monatlich zwei Euro. Wenn Kunden das nicht explizit akzeptieren, verlieren sie ihre Mitgliedschaft.

Nach mehr als zwei Jahren hebt der Streaminganbieter seine Tarife wieder an. Sämtliche Abos, – also Basis, Standard und Premium – werden ab 26. Oktober um jeweils zwei Euro pro Monat teurer. Auf das gesamte Jahr hochgerechnet entspricht das einer Mehrbelastung von 24 Euro. „Wir aktualisieren unsere Preise, um Ihnen noch mehr von dem zu bieten, was Sie bereits lieben. Jede Woche können Sie sich auf Must-See-Filme und -Serien freuen. Allein im nächsten Monat veröffentlichen wir 76 neue Titel“, heißt es von Netflix in einer Mail an Abonnenten.

„Wenn Sie ablehnen oder nichts tun“

In der Rundmail des Streaminganbieters werden Kunden nun dazu aufgefordert, die höheren Preise explizit zu akzeptieren. Dazu muss man auf einen mitgeschickten Button klicken und sein Einverständnis für die höher angelegten Gebühren geben. Alternativ kann man das auch direkt im individuellen Konto-Bereich tun. Kommen Abonnenten dieser Forderung nicht nach, verlieren sie automatisch ihre Mitgliedschaft: „Auch wenn es uns sehr leidtun würde, Sie als Mitglied zu verlieren, müssten wir dann Ihre Mitgliedschaft kündigen. In diesem Fall wäre Ihr letztes Rechnungsdatum zum aktuellen Preis der 26. Oktober 2026“, schreibt Netflix.

Günstigstes Abo ist um 10,99 zu haben

Der Einstiegstarif bei Netflix in Österreich überschreitet erstmals die Schwelle von zehn Euro: Das Basis-Abo kostet künftig 10,99 Euro statt bisher 8,99 Euro pro Monat. Auch für den Standard-Tarif mit Full-HD-Auflösung und mehreren parallelen Streams müssen Kundinnen und Kunden mehr bezahlen – hier steigt der Monatspreis von 13,99 Euro auf 15,99 Euro. Das Spitzenpaket mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound schlägt künftig mit 21,99 Euro statt 19,99 Euro zu Buche.

Das sind die neuen Preise: Basis: 10,99 Euro statt bisher 8,99 Euro

Standard: 15,99 Euro statt bisher 13,99 Euro

Premium: 21,99 Euro statt bisher 19,99 Euro

Premium kostet im Jahr mehr als 260 Euro

Werbe-Abo in Österreich noch nicht verfügbar

In Österreich lässt das werbefinanzierte Netflix-Abo weiterhin auf sich warten. Wie 5 Minuten berichtete, soll das günstigere Modell erst 2027 auf den heimischen Markt kommen. Im Nachbarland Deutschland ist der Tarif zwar schon verfügbar, verteuert sich jedoch von 4,99 auf 6,99 Euro pro Monat. Parallel dazu hebt Netflix die Gebühren für Zusatzmitglieder an, die außerhalb des Hauptwohnsitzes mitnutzen – eine weitere Maßnahme im anhaltenden Vorgehen gegen Account-Sharing.

Mehrkosten im Jahr von 24 Euro

Übers Jahr gerechnet summiert sich die Erhöhung bei jedem Abo-Modell auf exakt 24 Euro Mehrkosten. Die jährlichen Ausgaben steigen damit im Basis-Tarif auf 131,88 Euro, beim Standard-Abo auf 191,88 Euro und für Premium-Nutzer auf 263,88 Euro. Netflix hebt damit in Österreich rund zwei Jahre nach dem letzten Preisschritt im April 2024 erneut die Gebühren an.