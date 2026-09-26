Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels / Andrea Piacquadio
Ein Bild zeigt einen Mann im Pyjama, der auf der Bettkante sitzt und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Kopf fasst.
Wer flachliegt, muss den Arbeitgeber unverzüglich informieren.
Österreich
26/09/2026
ÖGB informiert

Krankheitswelle rollt: Das müssen Arbeitnehmer im Krankenstand beachten

Die aktuelle Herbst-Infektionswelle sorgt für volle Arztpraxen und steigende Krankenstände. Doch was gilt arbeitsrechtlich im Krankheitsfall? Ein ÖGB-Expert erklärt die wichtigsten Rechte und Pflichten.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(218 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Husten, Schnupfen, Fieber: Derzeit liegt wieder eine Welle von Atemwegserkrankungen über dem Land, viele Österreicher liegen flach. Mit den steigenden Infektionszahlen wächst in den Betrieben jedoch auch oft die Unsicherheit bezüglich der arbeitsrechtlichen Regeln. ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller klärt in einer Aussendung auf, was Beschäftigte wissen müssen, wenn sie der Infekt getroffen hat.

Bild auf 5min.at zeigt Matrin Müller
©Elisabeth Mandl
ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller klärt über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Beschäftigten auf.

Bist du aktuell im Krankenstand?

Ja, liege krank im Bett.
Nein, zum Glück nicht.

Unverzüglich Bescheid geben

Wer wegen Krankheit ausfällt, muss den Arbeitgeber unverzüglich informieren. Das erfolgt idealerweise noch vor dem gewohnten Arbeitsbeginn, etwa per Anruf, E-Mail oder SMS im Personalbüro oder bei der Führungskraft. Die medizinische Diagnose geht den Chef übrigens nichts an. Es reicht die Mitteilung, ob es sich um eine Krankheit oder einen Unfall handelt. Welcher Arzt aufgesucht wird, entscheidet ebenfalls der Arbeitnehmer.

Krankenstandsbestätigung & Homeoffice-Falle

Der Arbeitgeber hat das Recht, eine ärztliche Krankmeldung zu verlangen – und das theoretisch schon ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Achtung vor der Homeoffice-Falle: Wer krankgeschrieben ist, gilt als arbeitsunfähig – das betrifft das Büro genauso wie das eigene Wohnzimmer. Kranke Beschäftigte müssen im Homeoffice weder Mails checken noch telefonisch erreichbar sein. Wer sich trotz Krankheit an den Schreibtisch schleppt oder „nur kurz“ arbeitet, riskiert nicht nur eine Verschlimmerung des Leidens, sondern auch psychische Überlastungen.

Rechten & Pflichten im Krankheitsfall:

  • Meldepflicht: Arbeitgeber unverzüglich (am besten vor Arbeitsbeginn) informieren.

  • Diagnose: Bleibt privat. Der Arbeitgeber muss keine Details zur Krankheit erfahren.

  • Bestätigung: Kann vom Arbeitgeber ab dem 1. Tag verlangt werden.

  • Homeoffice: Im Krankenstand gilt ein absolutes Arbeitsverbot – auch von zu Hause aus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at