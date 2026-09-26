Krankheitswelle rollt: Das müssen Arbeitnehmer im Krankenstand beachten

Die aktuelle Herbst-Infektionswelle sorgt für volle Arztpraxen und steigende Krankenstände. Doch was gilt arbeitsrechtlich im Krankheitsfall? Ein ÖGB-Expert erklärt die wichtigsten Rechte und Pflichten.

Husten, Schnupfen, Fieber: Derzeit liegt wieder eine Welle von Atemwegserkrankungen über dem Land, viele Österreicher liegen flach. Mit den steigenden Infektionszahlen wächst in den Betrieben jedoch auch oft die Unsicherheit bezüglich der arbeitsrechtlichen Regeln. ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller klärt in einer Aussendung auf, was Beschäftigte wissen müssen, wenn sie der Infekt getroffen hat.

©Elisabeth Mandl ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller klärt über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Beschäftigten auf.

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Unverzüglich Bescheid geben

Wer wegen Krankheit ausfällt, muss den Arbeitgeber unverzüglich informieren. Das erfolgt idealerweise noch vor dem gewohnten Arbeitsbeginn, etwa per Anruf, E-Mail oder SMS im Personalbüro oder bei der Führungskraft. Die medizinische Diagnose geht den Chef übrigens nichts an. Es reicht die Mitteilung, ob es sich um eine Krankheit oder einen Unfall handelt. Welcher Arzt aufgesucht wird, entscheidet ebenfalls der Arbeitnehmer.

Krankenstandsbestätigung & Homeoffice-Falle

Der Arbeitgeber hat das Recht, eine ärztliche Krankmeldung zu verlangen – und das theoretisch schon ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Achtung vor der Homeoffice-Falle: Wer krankgeschrieben ist, gilt als arbeitsunfähig – das betrifft das Büro genauso wie das eigene Wohnzimmer. Kranke Beschäftigte müssen im Homeoffice weder Mails checken noch telefonisch erreichbar sein. Wer sich trotz Krankheit an den Schreibtisch schleppt oder „nur kurz“ arbeitet, riskiert nicht nur eine Verschlimmerung des Leidens, sondern auch psychische Überlastungen.