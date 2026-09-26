Will SPÖ-Chef werden: Gerhard Zeiler fordert Babler heraus

Medienmanager Gerhard Zeiler kandidiert für den SPÖ-Parteivorsitz. Zeiler halte sich für die geeignete Person, um die Partei aus ihrem derzeitigen Umfragetief zu holen.

Der Medienmanager Gerhard Zeiler strebt an die Spitze der SPÖ: Der 71-Jährige bestätigte am Freitag in der „Kronen Zeitung“ seine Bereitschaft zur Übernahme des Parteivorsitzes. Er sei die richtige Besetzung, um der SPÖ aus dem historischen Tief zu helfen, sagte Zeiler im Interview. In der Partei reagierte man auf die Ankündigung vorerst abwartend.

Andreas Babler zieht Rücktritt nicht in Betracht

Zeiler sieht den Ball nun bei der SPÖ und macht sein weiteres Vorgehen davon abhängig, ob seine Kandidatur in der Partei erwünscht ist. Nach Angaben der APA zieht Parteichef Andreas Babler einen Rücktritt jedoch nicht in Betracht. Eine Entscheidung müsste somit durch die Basis fallen. Da Babler erst im März für drei Jahre im Amt bestätigt wurde, müsste für einen Wechsel ein Zehntel der Mitglieder eine Direktwahl beantragen. In einer solchen Abstimmung könnte sich Babler wiederum gegen Zeiler behaupten.

Noch kein Kommentar von ÖVP und NEOS

Aus der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße hieß es, dass eine Herausforderung des amtierenden Chefs strikt nach den Regeln der Parteistatuten ablaufen müsse, was letztlich die Einbindung der Basis bedeutet. Die Regierungspartner ÖVP und NEOS gaben noch keinen offiziellen Kommentar zu den Geschehnissen in der SPÖ ab.