Integrationsministerin Bauer fordert staatliche Aufsicht im Religionsunterricht

Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) beabsichtigt, die staatliche Aufsicht über den Religionsunterricht an den Schulen zu verschärfen. Besonderen Handlungsbedarf sieht sie dabei beim islamischen Religionsunterricht.

Die religionsunabhängige Schulaufsicht soll kommen: Wie Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) am 26. September 2026 im Ö1-„Mittagsjournal“ betonte, setzt die Regierung damit ein Versprechen aus dem Koalitionsabkommen um. Künftig soll staatlich genauer überprüft werden, welches Lehrpersonal an österreichischen Schulen Religionsunterricht erteilt und welche Inhalte vermittelt werden. Der islamische Religionsunterricht steht künftig besonders im Fokus der Ministerin.

Angst vor Beeinflussung

Laut Bauer zeigen Rückmeldungen von Lehrkräften, Schulleitungen und Eltern, dass religiöse Einflussnahme immer wieder zu Konflikten führt. Bisher seien dem Staat in solchen Fällen jedoch weitgehend die Hände gebunden. Beim Religionsunterricht dürfe nicht weggesehen werden, so Bauer mit Blick auf Handlungsbedarf vor allem im islamischen Bereich. Erfahrungsberichte aus Schulen zeigten, dass Eltern aus Angst vor Einflussnahme ihre Kinder teilweise abmelden. Da der politische Islam gezielt Kinder und Jugendliche anspreche, pocht die Ministerin auf eine strenge Überprüfung von Lehrkräften und Inhalten, um Parallelgesellschaften an Schulen zu verhindern.

Unterricht muss im Einklang mit Verfassung und Menschenrechten stattfinden

Die geplante religionsunabhängige Schulaufsicht soll laut der Ministerin sicherstellen, dass Religionsunterricht auf Deutsch sowie im Einklang mit Verfassung und Menschenrechten stattfindet. Laut Integrationsministerin Bauer ist diese schärfere staatliche Überwachung ein zentrales Element im Kampf gegen den politischen Islam, wofür derzeit entsprechende Maßnahmen ausgearbeitet werden.