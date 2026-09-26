In Kroatien stehen bald zwei Preise auf der Speisekarte: Das steckt dahinter

Kroatien will Preissteigerungen sichtbarer machen – und führt dafür einen zusätzlichen Preis auf Speisekarten ein. Was für Gäste mehr Transparenz bringen soll, sorgt bei Gastronomen für Kopfschütteln.

Wer in Kroatien einen Kaffee bestellt oder essen geht, könnte auf der Speisekarte schon bald zwei Preise für dasselbe Produkt entdecken. Der Grund: Ab 1. Oktober müssen auch Restaurants, Cafés und andere Dienstleister neben dem aktuellen Preis einen sogenannten „Ankerpreis“ ausweisen. Er zeigt grundsätzlich, was das Produkt oder die Dienstleistung am 10. September 2026 gekostet hat. Die Regierung will damit Preissteigerungen transparenter machen – bei den Gastronomen sorgt die neue Regel hingegen für Ärger.

Was bedeutet der zweite Preis?

Das Wichtigste vorweg: Der Ankerpreis ist nicht der Betrag, den man bezahlen muss. Er dient lediglich als Vergleichswert. Ein einfaches Beispiel: Kostete ein Kaffee am 10. September noch 2 Euro und verlangt das Lokal mittlerweile 2,20 Euro, müssen künftig grundsätzlich beide Beträge ersichtlich sein. Gäste können damit auf einen Blick erkennen, ob und wie stark der Preis seit dem Stichtag gestiegen ist. Die Regel ist zudem nicht auf die Gastronomie beschränkt. Sie gilt grundsätzlich für Einzelhändler und Dienstleister in Kroatien. Für bestimmte Konsumgüter wie Lebensmittel, Getränke, Kosmetik und Haushaltsprodukte gab es bereits eine vergleichbare Regelung. Bei diesen bleibt der bisherige Stichtag vom 2. Mai 2025 bestehen.

Fährst du oft nach Kroatien? Ja und auch sehr gerne. Es geht, ab und zu. Selten bis nie. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Speisekarten und Webseiten betroffen

Ein kleines Schild irgendwo im Lokal reicht übrigens nicht aus. Der zusätzliche Preis muss dort stehen, wo auch der aktuelle Preis angegeben wird, und für Kunden klar sichtbar sein. Betroffen sind außerdem Preisangaben in Werbung, etwa auf Plakaten, im Außenbereich oder auf Webseiten. Betriebe mit eigener Webseite müssen noch weitere Vorgaben erfüllen: Preislisten müssen dort in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden. Dienstleister müssen diese bei Preisänderungen spätestens bis 8 Uhr am Tag des Inkrafttretens der Änderung aktualisieren. Ein reines Profil in einem sozialen Netzwerk zählt hingegen nicht als eigene Webseite.

Gastronomen: „Mir raucht bei all dem der Kopf“

Während die kroatische Regierung mit der Maßnahme für mehr Transparenz sorgen will, stößt sie in der Gastronomie auf Widerstand. Gordan Šestić, Präsident des Fachverbands für Gastronomie bei der Kroatischen Wirtschaftskammer, kritisiert vor allem die kurze Vorbereitungszeit und die zusätzlichen Kosten. „Glauben Sie mir, mir raucht bei all dem der Kopf“, sagte er gegenüber dem kroatischen Nachrichtensender N1. Gedruckte Speise- und Getränkekarten müssten innerhalb kurzer Zeit ersetzt werden. Besonders kleine Betriebe hätten weder eigene Verwaltungsabteilungen noch IT-Mitarbeiter, die sich um die notwendigen Änderungen kümmern könnten.

Im Extremfall vier verschiedene Preise

Für Gäste könnte es zudem komplizierter werden, sobald Aktionen ins Spiel kommen. Dann können unter Umständen mehrere unterschiedliche Preisangaben für ein und dasselbe Produkt zusammenkommen. Neben regulärem und Ankerpreis können etwa ein Aktionspreis und weitere gesetzlich vorgeschriebene Vergleichspreise auftauchen. Die Kroatische Handwerkskammer befürchtet deshalb, dass die Regel für zusätzliche Verwirrung sorgt, und fordert ihre Aufhebung. Auch unter Konsumenten gehen die Meinungen auseinander. Bei einer kürzlich durchgeführten nicht repräsentativen Online-Umfrage des Nachrichtenportals tportal mit 829 Teilnehmern waren 37,3 Prozent dafür, den alten Preis verpflichtend anzugeben. Genauso viele hielten die zusätzliche Angabe für unnötig, weil Preislisten dadurch komplizierter würden. Ein Viertel gab an, ohnehin nur auf den aktuell zu bezahlenden Preis zu achten.

Das müssen Urlauber wissen

Für Kroatien-Urlauber heißt es ab 1. Oktober 2026 also vor allem: Nicht erschrecken, wenn auf der nächsten Speisekarte zwei Preise neben dem Kaffee oder Essen stehen. Entscheidend für die Rechnung bleibt der aktuelle Preis – der zweite Betrag soll lediglich zeigen, was dafür zuvor verlangt wurde.