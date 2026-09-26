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/ ©BMI / Egon Weissheimer
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Der Pkw blieb nach dem Unfall zwischen zwei Baucontainern eingeklemmt.
Linz
26/09/2026
1 Promille

Raser verschwindet nach Crash – Auto steckt zwischen Containern

Ein 18-Jähriger raste in Linz mit enorm überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Wenig später steckte das Auto zwischen zwei Baucontainern fest - vom Lenker fehlte zunächst jede Spur.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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In den frühen Morgenstunden des 26. September 2026 fiel einer Polizeistreife auf der Wienerstraße in Linz (Oberösterreich) ein Auto auf. Gegen 4.30 Uhr fuhr der Lenker mit enorm überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Dabei verloren sie das Fahrzeug zunächst aus den Augen. Wenig später entdeckten die Polizisten den Wagen im Bereich der Autobahnauffahrt Wienerstraße. Das verunfallte Auto war zwischen zwei Baucontainern eingeklemmt. Am Unfallort befanden sich ein 21-Jähriger und eine 19-Jährige aus Linz. Vom Lenker fehlte hingegen jede Spur.

Polizei findet Lenker

Nach einer kurzen Fahndung traf eine Polizeistreife den 18-jährigen Lenker aus Linz an. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1 Promille. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der Unfallwagen gehörte dem Vater eines Bekannten. Dieser hatte das Auto dem 18-Jährigen zuvor geliehen.

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