Preis-Schock auf den Pisten: Hier ist Skifahren heuer am teuersten

Österreichs Wintersportler erwarten in dieser Saison spürbare Preiserhöhungen auf den Pisten. In vielen Top-Regionen des Landes kostet das Tagesticket 2026/27 erstmals mehr als 80 Euro.

Die Preise für Tageskarten steigen in zahlreichen bekannten Wintersportorten deutlich an, wobei einige Destinationen erstmals die 80-Euro-Grenze knacken. Mit bis zu 85 Euro pro Erwachsenen-Tageskarte bildet Ski Arlberg in der Saison 2026/27 die Preisspitze. Und was in der vergangenen Saison mit Ski Arlberg als Vorreiter der 80-Euro-Marke begann, wird nun in zahlreichen weiteren bekannten Skigebieten zum neuen Standard.

Sölden zieht nach

Die Preisspirale auf Österreichs Skipisten dreht sich damit weiter. Den deutlichsten Preissprung verzeichnet das Skigebiet in Sölden: Der Tagespreis klettert hier um neun Euro von 75,50 auf bis zu 84,50 Euro. Das ist ein Anstieg von 11, 9 Prozent. Moderater fallen die Erhöhungen in anderen Tiroler Skigebieten wie am Arlberg und in Kitzbühel mit jeweils 3,50 Euro sowie in Ischgl mit einem Plus von vier Euro aus.

Flächendeckende Teuerung

Ebenso heben zahlreiche weitere Skigebiete ihre Tarife an: In Gastein und Schladming-Dachstein werden künftig bis zu 81,50 Euro fällig. Obertauern sowie der Kreischberg liegen neu bei 72 Euro, während Nassfeld, Bad Kleinkirchheim und der Katschberg jeweils 73 Euro verlangen. Etwas günstiger bleiben die Axamer Lizum mit 67 Euro und das Lachtal mit 62 Euro.

Preistreiber: Höhere Energie- und Personalkosten sowie ständige Modernisierungen

Für die steigenden Ticketpreise nennen Österreichs Seilbahnbetreiber vor allem höhere Personal- und Energiekosten. Zudem erfordern der laufende Betrieb und Modernisierungen – etwa bei Bahnen, Pisten, Lawinenschutz und Beschneiung – erhebliche Mittel. Österreichs Seilbahnen investieren jährlich rund eine halbe Milliarde Euro in Instandhaltung, Komfort, Sicherheit und energieeffiziente Technik. Laut Wirtschaftskammer fließen damit regelmäßig rund 50 Prozent des Kassenumsatzes zurück in die Anlagen. Ziel dieser hohen Reinvestitionsquote ist es, den weltweiten Spitzenstandard bei Qualität und Sicherheit zu halten.

Nicht jeder Wintersportler zahlt den Maximaltarif

Der angegebene Höchstpreis ist jedoch nicht für alle verpflichtend. Viele Skigebiete nutzen mittlerweile dynamische Tarifsysteme, bei denen sich der Preis nach Kaufzeitpunkt, Reisetag und Auslastung richtet. Wer sein Ticket vorab online bucht, spart oft deutlich: In Gastein sowie in Schladming-Dachstein liegen die Online-Preise in der Hauptsaison etwa zwischen 69,50 und 81,50 Euro. Der Maximalpreis wird in der Regel erst fällig, wenn man den Pass spontan am Tag der Nutzung an der Tageskasse erwirbt.