„Weihnachts-Babys“: Am 26. September feiern die meisten Österreicher Geburtstag

In Österreich gibt es keinen häufigeren Geburtstag als den 26. September. Genau 21.121 Menschen wurden an diesem Tag geboren - das direkte Resultat der Weihnachtsfeiertage neun Monate zuvor.

Österreich erlebt Ende September einen wahren Geburtstagsmarathon: Nach dem absoluten Rekordtag am 26. September folgen direkt der 22. und der 25. September auf den Plätzen zwei und drei. Auswertungen der Statistik Austria (Inlandsgeburten) zeigen klare Ausschläge: Während im Schnitt täglich 19.432 Menschen Geburtstag feiern, sind es Ende September bis zu 1.500 mehr. Im späten Herbst und Winter dann allerdings wieder bis zu 1.500 weniger. Dieser September-Babyboom ist ein Trend auf der gesamten Nordhalbkugel.

Die Weihnachtsfeiertage lassen grüßen

Verantwortlich für den Geburtenpeak Ende September sind nach Einschätzung von Demografen der Universität Wien die Weihnachtsfeiertage. Die gemeinsame Freizeit rund um das Fest führt neun Monate später zu messbar mehr Geburten. Ein vergleichbares Muster zeigt sich im Februar und März: Hier gilt die hohe Dichte an gesetzlichen Feiertagen im Mai und Juni als Ursache für die zeitversetzte Zunahme der Geburten.

Die wenigsten Geburtstage im November und Dezember

Ganz anders sieht es im November und Dezember aus: Am 25. Dezember feiern lediglich 16.623 Menschen Geburtstag. Das sind rund 20 Prozent weniger als an den Spitzentagen im Frühherbst. Seltener ist ein Geburtstag in Österreich nur noch am 29. Februar, der mit 4.937 Personen naturgemäß ausschließlich in Schaltjahren vorkommt. In Zukunft dürften die Ausschläge im Kalender flacher werden: Dank moderner Verhütung lassen sich Schwangerschaften heute präzise planen. Ungeplante „Weihnachtsbabys“ werden seltener und die Geburtstage verteilen sich gleichmäßiger über das Jahr.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2026 um 16:51 Uhr aktualisiert