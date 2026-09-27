Wildunfälle im Herbst: ÖAMTC warnt vor „gefährlichem Reflex“

Wenn die Tage kürzer werden, fällt die Dämmerung wieder stärker in den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr. Genau zu diesen Zeiten sind Rehe, Hirsche, Wildschweine und anderes Wild besonders aktiv. Die ÖAMTC Fahrtechnik ruft deshalb vor allem auf Freilandstraßen und in Bereichen mit Wildwechsel zu erhöhter Vorsicht auf. Im vergangenen Jahr ereigneten sich österreichweit 283 Unfälle mit Wildbeteiligung, bei denen 322 Menschen verletzt wurden. Die meisten Unfälle mit verletzten Personen wurden 2025 in Niederösterreich mit 85 registriert, gefolgt von Oberösterreich mit 69 und der Steiermark mit 54.

Nicht ausweichen

Besonders gefährlich ist häufig nicht der Zusammenstoß mit dem Tier selbst, sondern ein misslungenes Ausweichmanöver. „Die erste Reaktion ist oft, dem Tier auszuweichen. Das kann jedoch auf Straßen mit Gegenverkehr oder Hindernissen am Fahrbahnrand lebensgefährlich werden“, erklärt Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. Reicht der Bremsweg nicht mehr aus, rät der ÖAMTC dazu, gegen den Ausweichreflex zu handeln. „Die eigene Sicherheit hat immer oberste Priorität, reicht der Bremsweg also nicht mehr aus, ist es für die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer meist besser, gegen den Ausweichreflex zu agieren und die Spur zu halten. Ausweichen sollte man nur dann, wenn es ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer möglich ist. Lenkrad festhalten, stark bremsen und die Spur halten – das ist in der Regel die sicherste Reaktion“, so Frisch.

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Tempo reduzieren

Damit es gar nicht erst so weit kommt, empfiehlt die ÖAMTC Fahrtechnik im Bereich von Wildwechsel-Warnschildern langsamer und bremsbereit zu fahren. Auch ein größerer Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug kann im Ernstfall entscheidend sein. Beide Straßenseiten sollten aufmerksam beobachtet werden. Taucht ein Tier in einiger Entfernung auf, soll man abblenden und hupen. Wichtig ist außerdem: Wild ist häufig in Gruppen unterwegs, deshalb können weitere Tiere folgen.

Nach dem Unfall

Kommt es zu einem Zusammenstoß, soll das Fahrzeug an einer sicheren Stelle angehalten werden. Danach Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und die Unfallstelle mit dem Pannendreieck absichern. Verletzte Personen müssen versorgt und Polizei oder – falls bekannt – Jagdaufseher verständigt werden. Das gilt auch dann, wenn ein verletztes Tier davonläuft. Die sogenannte Unfallmeldegebühr, die „Blaulichtsteuer“, fällt bei einem Wildunfall nicht an. „Verletzte oder getötete Wildtiere dürfen keinesfalls angefasst oder mitgenommen werden. Das kann unter Umständen sogar strafrechtliche Folgen haben“, erklärt ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer.

Was rechtlich gilt

Bei größeren Wildtieren wie Rehen, Hirschen oder Wildschweinen gilt eine Notbremsung laut ÖAMTC in der Regel als gerechtfertigt. Bei kleineren Tieren wie Hasen oder Igeln ist die Rechtslage differenzierter. „Kommt es wegen einer Vollbremsung für ein Kleintier zu einem Auffahrunfall, kann den oder die Bremsende unter Umständen ein Mitverschulden treffen – selbst wenn der nachfolgende Verkehr den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat“, so Hoffer. Für Fahrzeuge mit ÖAMTC-Schutzbrief werden bei einem Wildunfall in Österreich oder im ausländischen Gültigkeitsgebiet 80 Prozent der Reparaturkosten beziehungsweise des Selbstbehaltes der Kaskoversicherung übernommen – bis zu 600 Euro.