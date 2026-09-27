BILLA erklärt Änderung: „Weniger Nachdenken, mehr Komfort“

Mit Donnerstag, 24. September 2026, sind bei BILLA in Österreich gleich zwei Änderungen durchgeführt worden. Wir zeigen euch nun noch einmal ganz genau, was ab sofort gilt und was das für euch bedeutet.

Ein einem einzigen Tag hat BILLA gleich zwei Änderungen vorgenommen. Einerseits möchte man mit den eigenen Preisen laut eigenen Aussagen mit den Diskontern hierzulande gleichziehen und hat dafür bei tausenden Produkten die Preise reduziert. Die Aktion läuft dabei seit Donnerstag, 24. September 2026, unter dem Namen „Immer Clever Preis“. Am selben Tag hat auch eine neue „Pickerl“-Ära gestartet. Die bisherigen 25-Prozent-Pickerl aus den Prospekten wurden dabei durch 25-Prozent-Karton-Rabattmarkerl ersetzt.

Neue BILLA-Rabattmarkerl: Was dahintersteckt

Letztere werden dabei nun bis auf Weiteres in den Prospekten kommen. Sie können nicht mehr mehrfach verwendet werden, wie das bei den Klebeversionen davor oft der Fall war, was bei einigen Kunden online bereits für Unmut sorgt. Dabei hat man die Änderung (auch) aus praktischen Gründen durchgeführt. Nachdem man bisher fest auf die Eigenverantwortung der Kunden beim Kleben gesetzt hat, werden die eingelösten Rabatte nun bei den teuersten Produkten automatisch abgezogen – sofern diese berechtigt sind und man mindestens ein Rabattmarkerl bei der Kassa abgibt. Auf welche Produkte die Rabatte übrigens nicht gelten, könnt ihr übrigens unter anderem hier nachlesen: 25-Prozent-Rabatt geändert: Diese Billa-Produkte sind jetzt ausgenommen.

©5 Minuten So sehen die neuen 25-Prozent-Rabattmarkerl aus.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

BILLA reagiert „auf oft geäußerten Wunsch“

Aber warum der Sinneswandel? Seitens der BILLA-Pressestelle heißt es dazu gegenüber 5 Minuten: „Wir reagieren damit auf einen oft geäußerten Wunsch unserer Kund:innen. Sowohl in Kundenservice, als auch in unserem neu gegründeten Kund:innengespräch wurde der Wunsch nach weniger Nachdenken an der Kassa und mehr Komfort geäußert. Somit gibt es den klar nachvollziehbaren Preisvorteil weiterhin, aber die Anwendung wird deutlich einfacher.“

„Immer Clever“: BILLA zum Diskonter-Preis?

Die zweite Änderung mit 24. September 2026 fällt unter das Motto „BILLA kaufen, Diskonter zahlen“. Der so genannte „Immer Clever Preis“ gilt für „bis zu 3.000“ Produkte wie man verspricht. Die betroffene Produktmenge würde dabei mit dem durchschnittlichen Sortiment eines Diskonters vergleichbar sein. Die Preise werden dabei wöchentlich geprüft und bei Bedarf an jene der führenden Diskonter angepasst. Jene Produkte, die vom „Immer Clever Preis“ betroffen sind, sind übrigens nicht für jene oben genannte 25-Prozent-Rabattmarkerl qualifiziert. Die Aktion sei nicht zeitlich befristet, wie der Supermarkt-Riese erklärt. Ziel sei es. „Kund:innen langfristig attraktive Preise beim täglichen Einkauf zu bieten“. Die betroffenen Produkte sind in den Märkten durch einen gelben Pfeil mit Schrift (Immer Clever Preis) gekennzeichnet.